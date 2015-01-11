» Что изменится в нашей жизни с началом весны-6

С марта уточняется перечень информации, которая обязательна к раскрытию сетевыми организациями при технологическом присоединении объектов капитального строительства к сетям холодного, горячего водоснабжения и водоотведения, а также теплоснабжения.

Постановлением правительства устанавливается, что информация должна содержать исчерпывающий перечень документов и сведений, подлежащих представлению заявителем на подключение, реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих соответствующий вид технологического присоединения. При этом запрещается требовать документы и сведения, не предусмотренные законом.

Новые правила унифицируют правила технического присоединения для застройщиков, поясняет Мария Литинецкая, управляющий партнер компании "Метриум". "Это очень важное новшество, ведь список требований по каждому проекту определялся "сетевиками" в индивидуальном порядке, что вело к массовым отказам в подключении коммуникаций", - говорит эксперт. Получается, что для каждого застройщика сетевая компания могла установить свои правила подключения.

"Теперь компаниям, оказывающим подобные услуги, будет намного сложнее дать отрицательный ответ, ссылаясь на технические проблемы. Нередко застройщику вовсе могут отказать в подключении, ссылаясь на недостаток мощностей, расширение которых в ближайшее время не планируется. В итоге сетевые компании предпринимают какие-либо меры только после шквала заявок и накопления критической массы обращений от нескольких девелоперов", - поясняет Мария Литинецкая. Унификация списка документов решит многие из этих проблем.

Однако не все проблемы застройщиков уйдут в прошлое. Подключение объекта капитального строительства до сих пор остается сложной и дорогостоящей процедурой, заранее узнать точные сроки которой, увы, практически невозможно, констатирует Евгения Акимова, генеральный директор IKON Development. Из-за рекордного объема строительства сетевые организации не могут гарантировать точные сроки подключения, срывая сроки ввода домов в эксплуатацию, отмечает эксперт.

"Ранее девелоперы имели возможность пройти госкомиссию даже при подключении ресурсов по временной схеме. Сейчас же она может использоваться только на этапе строительных работ", - говорит Евгения Акимова.

Запрет на ввод домов по временной схеме призван защитить покупателей, для которых окончание временного договора, а с ним и отключение воды, становилось сюрпризом.

С вступлением в силу изменений застройщики получили дополнительную уверенность в том, что их дома получат необходимое присоединение к коммуникациям. Следующим шагом должно стать наведение порядка в сроках технического присоединения домов к сетям.

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