На юге Челябинской области ночью 2 марта ожидается минус 36

В ночь на 2 марта 2018 года в южных территориях Челябинской области столбики термометров могут опуститься до минус 36 градусов.

По информации синоптиков, в течение ближайших суток в регионе местами возможен небольшой снег, скорость северо-западного – западного ветра составит три-восемь метров в секунду, отдельные порывы достигнут 11-16 м/с.+

«Температура воздуха ночью будет минус 21-26, на севере – 16-21, на юге – 31-36, днем – минус 6-11, на юге – 13-18 градусов», – говорится в прогнозе МЧС.

Добавим, что 2 марта в Челябинской области в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. С семи утра до семи вечера пятницы в некоторых городах объявлено предупреждение о возникновении НМУ первой степени.

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