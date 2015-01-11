В четверг состоялось очередное заседание Собрания депутатов Озерского городского округа

В ходе сессии депутаты приняли решения по ряду вопросов, касающихся нормативно-правовых актов, корректировки бюджета и муниципального имущества, заслушали доклад о работе муниципального архива.

В начале заседания в соответствии с требованиями федерального законодательства депутатским корпусом было принято решение о внесении изменений в положение о депутатских комиссиях. Таким образом текст документа был приведён в соответствие с действующей редакцией Устава Озерского городского округа. Также депутаты одобрили изменения в положение о предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, и о процедуре проверки сведений, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей. Данные изменения были внесены в соответствии с законом Челябинской области о противодействии коррупции.

Далее с докладом по внесению изменений в решение Собрания депутатов о бюджете Озерского городского округа на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов выступила заместитель главы округа Ольга Уланова. Она отметила, что в рамках корректировки на 2018 год предложено увеличить расходы на полномочия органов местного самоуправления на общую сумму 828 141 рубль. Заместитель главы округа дала пояснения по мероприятиям и направлениям расходования данных средств. Также Ольга Уланова прокомментировала перераспределение бюджетных ассигнований в целях реализации концессионного соглашения по строительству и эксплуатации универсального крытого спортивного комплекса «Ледовая академия «Высота»:

– Предлагается увеличить бюджетные ассигнования управлению по физической культуре и спорту администрации на предоставление субсидии концессионеру на плановый период 2019 года в общей сумме 200 млн рублей, на 2020 год – 44 млн рублей.

Следует отметить, что 15 февраля на внеочередной сессии депутаты приняли решение об условиях, которые станут основой концессионного соглашения по ледовой арене «Высота». С подробной информацией по условиям соглашения на минувшей сессии выступил заместитель главы округа Александр Бахметьев. 1 марта он ответил на вопросы депутатов, адресованные ему в ходе обсуждения, и напомнил, что в настоящее время проект «Ледовой академии «Высота» проходит государственную экспертизу.

Председатель Собрания депутатов Олег Костиков обратил внимание коллег на то, что ранее проект решения по корректировке бюджета был рассмотрен и согласован на совместном заседании комиссии по бюджету и экономической политике и комиссии по городскому хозяйству и природопользованию, получил положительное заключение Контрольно-счётной палаты Озерского городского округа. В ходе голосования большинством депутатов решение по данному вопрос убыло принято.

В ходе заседания также были рассмотрены пять имущественных вопросов и информационно заслушан доклад о формировании и содержании муниципального архива. В своём выступлении директор муниципального учреждения Елена Барановская привела подробный отчёт по соблюдению нормативно правовых документов в ходе реализации полномочий в области организации и осуществления архивного дела, об источниках финансирования учреждения, проанализировала результаты работы архива, рассказала о перспективе развития архивного дела в округе. В завершение доклада Елена Барановская обратила внимание на то, что муниципальному архиву для развития требуется дополнительное техническое оснащение, в частности для возможности создания цифрового читального зала.

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