Удивили желанием творить и дарить друг другу радость

28 февраля в ДК «Маяк» состоялся «День весны» для людей с ограниченными возможностями здоровья - мероприятие, традиционно объединяющее два любимых праздника: День защитника Отечества и Международный женский день.

Мероприятие было организовано Озерским городским отделением Всероссийского общества инвалидов.

С приветствием к собравшимся выступили: начальник отдела социальной поддержки ветеранов и инвалидов управления социальной защиты населения Ольга Карцева и председатель Озерского городского отделения Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) Юрий Халиков.

В ходе праздника в зале царила теплая, дружеская атмосфера. Каждый номер концертной программы, подготовленной творческим коллективом Озерского городского отделения ВОИ, сопровождался громкими, бурными аплодисментами

В заключительной части были объявлены результаты ежегодного конкурса прикладного творчества среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Зимняя сказка», на который свои работы представили члены Озерского городского отделения ВОИ, Озерской городской общественной организации родителей детей-инвалидов «Наши дети», ребята из коррекционных школ города.

Лауреатами конкурса стали:

- в номинации «Изобразительное искусство», по результатам голосования: Григорьева Милана, МБОУ СКОШ №29, работа "улица Семёнова зимой"; Воробьёва Анастасия, клуб "Наши Дети", работа «Рыбка Дороти»;

- в номинации «Резьба по дереву», по результатам голосования: Григорьева Милана, МБОУ СКОШ №29, работа "Снежинка"; Ермохин Леонид, МБОУ СКОШ №29, работа "Ваза для сухих цветов";

- в номинации «Поделка», по результатам голосования: Феоктистова Анастасия, МБОУ СКОШ №36, работа «Волшебство Нового Года» аппликация из теста; Щербакова Алла, ОГО ЧООО ВОИ, работа "Снеговик в шляпе";

- в номинации «Текстильный декор, плетение и вышивка», по результатам голосования: Краснова Виктория, кружок ОГО ЧООО ВОИ "КлубОк", работа "Символ 2018 года".

Все лауреаты были отмечены дипломами и памятными призами. Завершилось праздничное мероприятие сладким угощением для всех.

Лилия Солодовникова, начальник УСЗН:

- Можно бесконечно восхищаться людьми с ограниченными возможностями здоровья, а по духу – людьми с безграничными возможностями, за их желание жить, творить, дарить друг другу и окружающим радость.

Информация и фото предоставлены УСЗН.