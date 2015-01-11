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| Авторские разделы » Алексей Козедубов

Уйгурские ромбики

Это уйгурское блюдо я впервые попробовал в маленьком городке Чардара Чимкентской области Казахстана. Как оно называется, никто толком мне так и не сказал. Поэтому я окрестил его, как захотел – уйгурские ромбики. Опять-таки, здесь присутствует большое количество составляющих, однако ж, это не должно пугать: все очень просто. Я бы даже сказал, очень просто.

Вообще Чардара – это особая песня. Я, объехав больше половины Советского Союза, нигде и никогда не встречал столь милого, уютного, удобного и невероятно чистого городка. Стоит он на берегу Чардаринского водохранилища или, как там принято его называть, Чардаринского моря. Население многонационально и невероятно дружно. Во всяком случае, так было раньше.

С городом связаны самые приятные и местами забавные воспоминания. Здесь я познакомился с известным поэтом Ильей Резником, который приходился шурином моему хорошему ташкентскому знакомому Мише Аргумбаеву и который нас познакомил. Здесь я впервые увидел берег, буквально усыпанный змейками под названием стрелка. Они, говорят, очень ядовиты, хотя толщиной с карандаш и длиной, может быть, с два карандаша. Под ногами их трудно увидеть, потому что природная окраска делает их совершенно схожими с веточками саксаула.

По берегу Чардаринского моря меня гонял верблюд за то, что я ему чем-то не понравился. Гонял до тех пор, пока я не догадался забежать в воду. Так и ходил потом в воде, а верблюд сопровождал по берегу. В Чардаре единожды, коротая вечер в компании и с большим количеством горячительного, я, изрядно захмелев, вдруг признался друзьям, что обожаю ишаков, что не считаю их тупыми и упрямыми, а, напротив, очень разумными. Тогда один из них спросил: «Хочешь? Поехали. У меня знакомый ишачонка продает. Всего 10 рублей». Я сказал: «Поехали». К счастью, мы не застали хозяина дома. Наутро я в холодном поту думал: «А что если бы?... Где бы я его держал? На пятом этаже в лоджии?»

Ну да ладно, отвлекся. Я ж о ромбиках. Для них нам понадобится:

дрожжевое тесто:

  • мука – 600 г
  • теплая вода – 300 г
  • дрожжи 1 ст.л.
  • сахар – 1 ст.л.
  • растительное масло – 50 г
  • соль.

подлива:

  • говядина - 300 г
  • крахмал - 1 ст.л.
  • соевый соус - 1 ст.л.
  • лук – 1 луковица.
  • перец болгарский – 1-2 шт.
  • фасоль стручковая - 100 г
  • баклажаны – 1-2 шт.
  • картофель - 300 г
  • помидоры – 1-2 шт.
  • соль - 1 ст.л.
  • приправа для лагмана - 15 г
  • растительное масло – 50-70 г.

Режем мясо на небольшие кубики, всыпаем крахмал, добавляем соевый соус, хорошо перемешиваем и оставляем мариноваться на полчаса минимум.

 Теперь переходим к тесту. В теплую (36-40 градусов) воду добавляем дрожжи, сахар, 3-4 столовых ложки муки, замешиваем и ставим в тепло на 15-20 минут. Дожидаемся, когда в опаре заработают дрожжи.

 Как только запузырилось, добавляем растительное масло, соль, и муку. Хорошо вымешиваем в течение 5-10 минут, чтобы тесто насытилось воздухом. Накрываем и ставим в теплое место минут на 30-40 для подъема. Тесто должно получиться мягким и эластичным.

 Подошедшее тесто делим на приемлемые части, раскатываем на пласты толщиной около сантиметра.

 И нарезаем на ромбы. Ромбы раскладываем на какой-нибудь ровной поверхности, которую желательно смазать маслом. Накрываем полотенцем. Пусть себе подходят еще раз.

 В это время приступаем к приготовлению подливы. Разогреваем растительное масло и обжариваем мясо. На протяжении обжаривания продуктов непрерывно помешиваем шумовкой.

 Теперь пошла фасоль. Овощи можно использовать как свежие, так и замороженные. Обжариваем в течение 3-4 минут.

 Теперь лук, порезанный полукольцами. Тоже 3-4 минуты.

 За ним баклажаны, порезанные кубиками. 3-4 минуты.

 Забрасываем порезанный крупными кубиками картофель и кубики болгарского перца. Обжариваем 3-4 минуты.

Завершают закладку помидоры, очищенные от шкурки. 3-4 минуты. Солим и добавляем приправу для лагмана (в ней тоже есть соль! Надо учитывать!)

 Теперь выравниваем содержимое казана, делаем маленький огонь и выкладываем ромбы по одному по всей поверхности. Предварительно окунаем их в масло, чтобы не слиплись. Разложив ромбы, накрываем казан крышкой и на маленьком огне тушим минут 30-40.

 Дождавшись готовности, выкладываем на блюдо. Это очень вкусная и насыщенная штука. Убедитесь сами!

Ключевые теги: дрожжевое тесто, говядина, стручковая фасоль, болгарский перец, картофель, баклажаны, помидоры.

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