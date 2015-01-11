В озерской полиции прошел день открытых дверей

Озерская полиция раскрыла свои двери для будущих абитуриентов.

В актовом зале Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск более семидесяти старшеклассников смогли познакомиться со службой в органах внутренних дел, с условиями поступления и обучения в ВУЗах системы МВД России.

Перед ребятами выступили представители служб полиции с рассказом о специфике прохождения службы в своих подразделениях. Был продемонстрирован видеосюжет о работе озерской полиции.

Ветеран органов внутренних дел подполковник милиции в отставке Вениамин Рамаданов познакомил школьников со своей историей прохождения службы, отметил значимость профессии правоохранителя.

Председатель общественного совета при Управлении МВД России по ЗАТО г. Озерск Анна Романова спросила собравшихся старшеклассников, все ли определились с выбором профессии и дальнейшим обучением. Как оказалось, не все молодые люди определились со своим будущем, на что Анна Валентиновна призвала молодежь подумать о возможности связать свою жизнь со службой в полиции.

О преимуществах получения высшего образования в ВУЗах МВД России рассказал инспектор направления профессиональной подготовки Сергей Комаров.

Обучение в ведомственных ВУЗах МВД России имеет свои преимущества в отличие от других учебных заведений. Это бесплатное получение высшего образования, денежное и полное вещевое довольствие курсанта. Бесплатное проживание в общежитие, оплачиваемые отпуск по окончании каждого курса с бесплатным проездом к месту жительства. Включение периода обучения в стаж службы и гарантированное трудоустройство в органы внутренних дел.

Под конец мероприятия сотрудники полиции познакомили старшеклассников с образцами оружия, стоящие на вооружении в органах внутренних дел.