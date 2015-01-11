Победа досталась самым напористым и быстрым

В Озерском городском округе впервые прошёл муниципальный этап чемпионата «Школы Росатома» по футболу 5+ среди дошкольников. Организатором мероприятия выступило управление образования администрации Озерского городского округа.

3 марта в спортивном комплексе «Дельфин» для участия в чемпионате собрались семь команд из детских садов №№15, 50, 51, 54, 55, 58 и дошкольного отделения школы №22. Судейство игр среди маленьких футболистов вели судьи первой категории: Сергей Кошурников и Александр Пинчук.

Открыли соревнования начальник управления образования Любовь Горбунова и исполняющий обязанности заместителя генерального директора ФГУП «ПО «Маяк» по управлению персоналом Александр Славин. Ярким зрелищным выступлением юных спортсменов поддержала команда секции черлидинга клуба «Мастер», подарив праздничное настроение всем присутствующим.

Чемпионат проводился в форме упрощенного варианта игры в футбол по олимпийской системе. По результатам отборочных игр в финале на поле вышли лидеры – команды детских садов №54 и №50. Игра проходила интересно и азартно, никто из соперников не хотел уступать друг другу, а вратарь команды детского сада №50 отлично защищал ворота своей команды. Однако ребята из команды детского сада №54 оказались чуть более напористыми и быстрыми, что и привело их к победе.

В итоге места на чемпионате распределились следующим образом:

1 место – команда МБДОУ ЦРР ДС №54,

2 место – команда МБДОУ ДС №50,

3 место заняла команда МБДОУ ЦРР ДС №51.

Чемпиону муниципального этапа (команде МБДОУ ЦРР ДС №54) в ближайшее время предстоит защищать честь округа на зональном этапе, а в случае успеха – в финале чемпионата, который пройдёт 25-27 мая в Снежинске.

Информация и фото предоставлены ДТДиМ.

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