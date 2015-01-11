Автотрассы Челябинской области активно очищают от снега

6 марта на федеральных дорогах Челябинской области работают около 130 единиц снегоуборочной техники.
На борьбу с последствиями снегопада на федеральных трассах Челябинской области вышло 130 единиц снегоуборочной техники.
Для очистки трассы М-5 задействовано 40 машин. На трассе «подъезд к Екатеринбургу» работает 28 единиц техники, на А-310 – 52, Р-254 "Иртыш" – восемь единиц. Ведется обработка дорожного покрытия противогололедными материалами», – сообщают дорожники.
«На очистку региональных дорог общего пользования в ночь на 6 марта вышло 186 единиц техники. Этой ночью снегопад прошел в Аргаяшском, Карабашском, Ашинском, Кусинском, Уйском, Чесменском муниципальных районах области. В Каслинском, Красноармейском, Кунашакском, Сосновском, Златоустовском, Чебаркульском, Еткульском, Октябрьском, Троицком, Увельском и Пластовском районах обильный снег начался утром»,- информирует министерство дорожного хозяйства Челябинской области.
Напомним, обильные снегопады ожидаются в Челябинской области с 8-11 марта.
http://www.chel.aif.ru
Ключевые теги: Челябинская область, трассы, снегопад.
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