Олег Костиков поставил «отличную» отметку муниципальному архиву

Накануне сотрудники МКУ «Муниципальный архив Озерского городского округа» провели для учащихся 8 «а» класса СОШ №33 урок краеведения «Листая прошлого страницы, мы будущее создаем», посвященный 100-летию государственной архивной службы России.

Принять в участие в этом обучающем мероприятии озерские архивисты пригласили председателя Собрания депутатов Озерского городского округа Олега Костикова.

Официальный гость вместе со школьниками окунулся в атмосферу академического, но свободного общения и проявил большой интерес к представленному материалу. Кроме того, использовал возможность ближе познакомиться с работой одного из успешных муниципальных казенных учреждений.

Открыла краеведческий урок директор МКУ «Муниципальный архив Озерского городского округа» Елена Барановская, она дала историческую справку о зарождении в России особой сферы деятельности, суть которой - сохранение документов прошлого и настоящего; особо отметила важность задач, решаемых архивной службой:

- В нашем муниципальном архиве создана обширная база: мы храним 57 тысяч томов и ведем учет сотням тысяч документов. И уверены, что они не должны лежать мертвым грузом: их необходимо показывать, о них надо рассказывать – они должны работать, чтобы приносить пользу людям. Поэтому наши двери всегда открыты для посетителей и особенно рады, когда к нам приходит молодежь.

В ходе краеведческого урока восьмиклассники узнали из видеопрезентации, что собой представляет МКУ «Муниципальный архив Озерского городского округа»; получили информацию об обеспечении сохранности документов в архиве; приняли участие в квесте «Поиск архивных документов» и фотовикторине «Знаешь ли ты свой город?».

Интерактивная форма особенно понравилась учащимся: каждая из двух сформированных команд побывала в хранилище дел постоянного хранения «А», где правильно сориентировалась среди многочисленных стеллажей и на полке нашла архивный короб, дело и документ, обозначенный в задании квеста. Одним из найденных документов оказалось постановление главы администрации г. Челябинск-65 А.Н. Подольского от 07.09.1992 №1482 о вводе в эксплуатацию здания школы №33. Его копии старшеклассники получили на память.

Своеобразным подарком гостям от сотрудников муниципального архива стала демонстрация архивного дела постоянного хранения с приказом начальника Челябметаллургстроя НКВД СССР Я.Д. Рапопорта от 10.11.1945 №26-с «О создании 11-го строительного района», от которого ведет отсчет База-10 (ныне – ФГУП «По «Маяк») и г. Озерск.

В завершение краеведческого урока Елена Барановская передала Олегу Костикову тематическую подборку архивных копий о переименовании Озерска.

Председатель Собрания депутатов поздравил сотрудников муниципального архива с профессиональным праздником, который они отметят 10 марта, а учащихся призвал с уважением относится к их делу:

- Сегодня мы с вами лишь прикоснулись к той большой работе, которую проводят озерские архивисты. Они вносят свой вклад в сохранение истории, а подчас одной выданной справкой серьезно меняют жизнь человека. Считаю, что это очень важная и нужная служба в Озерском городском округе.

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