Срочное предупреждение МЧС: на Южный Урал надвигается сильный шторм

Как сообщает ГУ МЧС региона, ссылаясь на данные Челябинского ЦГМС, днем 7 марта ожидается усиление ветра до штормовых значений в 20-25 м/с.

7 марта повышается вероятность возникновения ЧС обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

В социальных сетях уже появляются сообщения о последствиях сильнейшего ветра — в поселке под Златоустом сорвало крышу частного дома.

Также жители Златоуста сообщают об обрыве электрических проводов. Вследствие обрыва часть города на некоторое время осталась без электроснабжения.

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