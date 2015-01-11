Афиша на все праздники! Дамы, с 8 марта!

Наступили долгожданные праздничные дни! Поздравляем с 8 марта прекрасную половину человечества!

Так уж получилось, что Озёрск в этот раз отличился в плане культурной взрослой и детской программ, а также спортивных мероприятий! Это ответ тем, кто говорит, что в нашем городе ничего не происходит...Надеемся, вы проведёте этот уикенд бодро и интересно!

Озёрск

Все выходные:

Глк «Егоза»: с 10 до 17-30, прокат оборудования, тюбинг, мангальные зоны, уютное кафе.

Все праздники яркие сэты от ди джея Захарова. 8 марта с 14 до 16-00 развлекательная программа с призами и подарками!

8 марта 12-00

ДК «Маяк»: праздничный концерт с участием детских коллективов «Волшебница Весна».

9 марта 11-00

Театр кукол: «Петушок-Золотой гребешок» 5+

9 марта 12-00

Стадион «Труд»: открытое первенство по зимнему картингу. Показательные выступления мотокросса и спортивных автомобилей.

9 марта 16-00

ДК «Строитель»: развлекательная программа «Незабудки для любимых женщин».

9 марта 18-30

Театр драмы и комедии «Наш дом»: драма на грядках «Земля Эльзы». 14+

10 марта, регистрация с 10-30

Бильярдный клуб Баскервиль: рейтинговый турнир Марафон 3-ий тур 1 группа по «Пирамиде свободной».

10 марта 11-00

Театр кукол: «Стрелы солнца» 6+

10 марта старт в 12-00

Стадион «Труд»: «Лыжня России». Массовая гонка с общего старта. Полевая кухня, прокат лыж, развлекательная программа.

10 марта 16-00

ДК «Маяк»: IX фестиваль восточного танца подарит милым дамам

новое шоу - «Халиф Аист», поставленного по восточной сказке Вильгельма Гауфа.

В праздничной программе примут участие гости из студии восточного танца Ирины Роззе «Аль - Джанна» (г. Снежинск), коллектива «Навэра»

(г. Кыштым), студии восточного танца «Джахира» (г.Челябинск), студии восточного танца «Амаль» (г. Снежинск), клуб восточного танца «Айша»

(г. Озерск) и др.

10 марта 18-30

Театр драмы и комедии «Наш дом»: драма на грядках «Земля Эльзы». 14+

11 марта 10-00

Театр драмы и комедии «Наш дом»: музыкально-поэтическая сказка в 2-х частях «Дикий» 8+

11 марта 11-00

Театр кукол: «Машенькина свирель» 6+

11 марта 18-30

Театр драмы и комедии «Наш дом»: музыкально-поэтическая трагикомедия «Репортаж из сумасшедшего дома» 16+

П.Татыш

ДК им.А.С.Пушкина

Праздничный концерт «С международным женским днём!»

П.Новогорный

9 марта 17-00

ДК «Энергетик»: уже стало доброй традицией выступление в ДК «Энергетик» мужского ансамбля районного Дома Культуры поселка Аргаяш. Программа «Все для тебя», которую коллектив представит зрителям 9 марта - подарок женщинам поселка в честь Международного женского дня.

Кыштым

Кду «Народный дом»:

10 марта 14-00 концерт народных коллективов «Во горнице, во новой».

Кыштымский ГО

Спортивно-туристический центр «Провинция»: С 7 по 11 марта в пос.Слюдорудник на базе спортивно-туристического центра "Провинция" состоится II Всероссийская зимняя Спартакиада спортивных школ, а так же семинар по подготовке спортивных судей Всероссийской и первой категории.

Миасс

Глк «Солнечная долина»:

11 марта 11-00 Соревнования по фигурному вождению на льду

Челябинск:

Все праздники:

Кировка. Femina Photo-3. В преддверии международного женского дня, на пешеходной зоне «Кировки» будут представлены работы женщин-фотографов, которые, как и свойственно женщине, отличаются многогранностью и неповторимостью. Авторы работ уже состоявшиеся, профессиональные фотохудожники со своим собственным стилем и манерой исполнения.

9 и 10 марта в 13-00 и 12-00

Государственный исторический музей Южного Урала: Детский музей в праздничные дни приглашает в свои мастерские.

9 марта состоится музейное занятие-квест «ОТКРЫВАЕМ КРАСНУЮ КНИГУ».

10 марта пройдет занятие «Ты только свистни!»

С 9 по 11 марта

Челябинский цирк: «Ехали медведи на велосипеде, а за ними ламы — все крутые дамы, а за ними свинка — дивная картинка!» — так звучало бы стихотворение Чуковского, если бы он побывал на представлении Московского цирка Никулина

11 марта 15-00

11 марта на сцене учебного театра ЧГИКИ объявят финалистов спортивных проектов #Energy_BEAUTY_battle и #Energy_BEAUTY_МАМА. Организаторы решили не ограничиваться церемонией награждения - и приготовили для всех жителей Челябинска полноценную культурно-развлекательную программу.

11 марта 15-00

Brothers, бар: На квартирнике «Мастерская творцов» начинающие поэты и прозаики делятся своими произведениями и дают другу советы.

Екатеринбург

8 марта 15 и 17-00

Ельцин центр: программа Эхо кинофестиваля «Дух огня». Это международный фестиваль кинематографических дебютов, задуманный в 2002 году, который ежегодно проходит в Ханты-Мансийске. Президент МФКД «Дух Огня» — Сергей Соловьев, вице-президент — Мария Зверева.

В Екатеринбурге будут представлены лучшие картины, рассказать о которых приезжают их создатели.

Фильмы «Первый этап» и «Жанр».

9 марта 17-00

Концерт-холл «Свобода»: «Битва барабанщиков». Барабанщик! Практикуешься с утра до вечера? В твоей голове постоянно крутятся рисунки и ритмы? Развиваешься и поднимаешь свой уровень? Приходи на баттл, покажи всем своё мастерство и сорви банк!

Общий призовой фонд 50 000 руб. + годовой запас барабанных палок!

9 марта 20-00

Ккт «Космос»: магическое шоу «Иллюзия обмана». «Истинная магия в глазах смотрящего» — именно так считает один из величайших иллюзионистов современности Гаэтано Триджиано. 9 марта он приглашает вас заглянуть в свой завораживающий мир, где по взмаху руки вспыхивают свечи, законы физики перестают существовать, а магия становится реальностью.

10 марта 11-00

Ельцин центр: семейный праздник «Первые ласточки». В программе праздника мастер-классы и детские креативные мастерские от Музея Б.Н. Ельцина, Арт-галереи Ельцин Центра, Информационно-культурного центра «Япония», Парка научных развлечений «Ньютон», Екатеринбургского планетария. Юных модниц и модников, а также их родителей ожидает «уголок красоты», а самые маленькие наши посетители смогут увлекательно и познавательно провести время в игровой зоне с опытными педагогами. Помимо участия в мастер-классах родители могут познакомиться с разными взглядами и подходами к воспитанию детей, обучению их иностранному языку и развитию самостоятельности.