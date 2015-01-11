Афиша на все праздники! Дамы, с 8 марта!

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Строительство игровой в детской больнице. Февраль 2018

Фрагмент интервью о спортивной жизни города. февраль 2018

О выставке "Start в Art". Февраль 2018

И.М.Сбитнев о голосовании за благоустройство города

Светлана Худякова о Фестивалях февраля 2018

Начальник отдела образования отвечает на вопросы читателей. Январь 2017

Союз садоводов Озёрска. Январь 2018.

Крещение Господне. Январь 2018

"Малые добрые дела депутатов". Январь 2018

О правилах благоустройства парковок

2018ый пришел в Озёрск!

О новых лифтах (декабрь 2017)

о.Димитрий о праздниках (от 25.12.2017)

Е.Ю.Щербаков о приоритетах на 2018 год

М.И.Похлебаев подводит итоги 2018 года

Горы мусора и горы проблем на Дзержинского 52 и 54

Благоустройство Озёрска в 2018 году

ВИЧ в Озёрске

Университет третьего возраста

Благоустройство двора по Свердлова, 3.

А.Жмайло о субсидиях для предпринимателей

58 мегатон

Озерск. Осень

Интервью с Анной Крившиной

Об уплате имущественного налога

О новом театральном сезоне

Интервью с И.М.Сбитневым и С.Воденко

Старт программы по благоустройству

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О реализации проекта Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"
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| Новости » Культура » Афиша

Афиша на все праздники! Дамы, с 8 марта!

Наступили долгожданные праздничные дни! Поздравляем с 8 марта прекрасную половину человечества!

Так уж получилось, что Озёрск в этот раз отличился в плане культурной взрослой и детской программ, а также спортивных мероприятий! Это ответ тем, кто говорит, что в нашем городе ничего не происходит...Надеемся, вы проведёте этот уикенд бодро и интересно!

Озёрск

Все выходные:

Глк «Егоза»: с 10 до 17-30, прокат оборудования, тюбинг, мангальные зоны, уютное кафе.

Все праздники яркие сэты от ди джея Захарова. 8 марта с 14 до 16-00 развлекательная программа с призами и подарками!

Афиша на все праздники! Дамы, с 8 марта!

8 марта 12-00

ДК «Маяк»: праздничный концерт с участием детских коллективов «Волшебница Весна».

Афиша на все праздники! Дамы, с 8 марта!

9 марта 11-00

Театр кукол: «Петушок-Золотой гребешок» 5+

Афиша на все праздники! Дамы, с 8 марта!

9 марта 12-00

Стадион «Труд»: открытое первенство по зимнему картингу. Показательные выступления мотокросса и спортивных автомобилей.

Афиша на все праздники! Дамы, с 8 марта!

9 марта 16-00

ДК «Строитель»: развлекательная программа «Незабудки для любимых женщин».

Афиша на все праздники! Дамы, с 8 марта!

9 марта 18-30

Театр драмы и комедии «Наш дом»: драма на грядках «Земля Эльзы». 14+

10 марта, регистрация с 10-30

Бильярдный клуб Баскервиль: рейтинговый турнир Марафон 3-ий тур 1 группа по «Пирамиде свободной».

Афиша на все праздники! Дамы, с 8 марта!

10 марта 11-00

Театр кукол: «Стрелы солнца» 6+

Афиша на все праздники! Дамы, с 8 марта!

10 марта старт в 12-00

Стадион «Труд»: «Лыжня России». Массовая гонка с общего старта. Полевая кухня, прокат лыж, развлекательная программа.

Афиша на все праздники! Дамы, с 8 марта!

10 марта 16-00

ДК «Маяк»: IX фестиваль восточного танца подарит милым дамам

новое шоу - «Халиф Аист», поставленного по восточной сказке Вильгельма Гауфа.

В праздничной программе примут участие гости из студии восточного танца Ирины Роззе «Аль - Джанна» (г. Снежинск), коллектива «Навэра»

(г. Кыштым), студии восточного танца «Джахира» (г.Челябинск), студии восточного танца «Амаль» (г. Снежинск), клуб восточного танца «Айша»

(г. Озерск) и др.

Афиша на все праздники! Дамы, с 8 марта!

10 марта 18-30

Театр драмы и комедии «Наш дом»: драма на грядках «Земля Эльзы». 14+

11 марта 10-00

Театр драмы и комедии «Наш дом»: музыкально-поэтическая сказка в 2-х частях «Дикий» 8+

Афиша на все праздники! Дамы, с 8 марта!

11 марта 11-00

Театр кукол: «Машенькина свирель» 6+

Афиша на все праздники! Дамы, с 8 марта!

11 марта 18-30

Театр драмы и комедии «Наш дом»: музыкально-поэтическая трагикомедия «Репортаж из сумасшедшего дома» 16+

П.Татыш

ДК им.А.С.Пушкина

Праздничный концерт «С международным женским днём!»

Афиша на все праздники! Дамы, с 8 марта!

П.Новогорный

9 марта 17-00

ДК «Энергетик»: уже стало доброй традицией выступление в ДК «Энергетик» мужского ансамбля районного Дома Культуры поселка Аргаяш. Программа «Все для тебя», которую коллектив представит зрителям 9 марта - подарок женщинам поселка в честь Международного женского дня.

Афиша на все праздники! Дамы, с 8 марта!

Кыштым

Кду «Народный дом»:

10 марта 14-00 концерт народных коллективов «Во горнице, во новой».

Кыштымский ГО

Спортивно-туристический центр «Провинция»: С 7 по 11 марта в пос.Слюдорудник на базе спортивно-туристического центра "Провинция" состоится II Всероссийская зимняя Спартакиада спортивных школ, а так же семинар по подготовке спортивных судей Всероссийской и первой категории.

Афиша на все праздники! Дамы, с 8 марта!

Миасс

Глк «Солнечная долина»:

11 марта 11-00 Соревнования по фигурному вождению на льду

Афиша на все праздники! Дамы, с 8 марта!

Челябинск:

Все праздники:

Кировка. Femina Photo-3. В преддверии международного женского дня, на пешеходной зоне «Кировки» будут представлены работы женщин-фотографов, которые, как и свойственно женщине, отличаются многогранностью и неповторимостью. Авторы работ уже состоявшиеся, профессиональные фотохудожники со своим собственным стилем и манерой исполнения.

Афиша на все праздники! Дамы, с 8 марта!

9 и 10 марта в 13-00 и 12-00

Государственный исторический музей Южного Урала: Детский музей в праздничные дни приглашает в свои мастерские.

9 марта состоится музейное занятие-квест «ОТКРЫВАЕМ КРАСНУЮ КНИГУ».

10 марта пройдет занятие «Ты только свистни!»

Афиша на все праздники! Дамы, с 8 марта!

С 9 по 11 марта

Челябинский цирк: «Ехали медведи на велосипеде, а за ними ламы — все крутые дамы, а за ними свинка — дивная картинка!» — так звучало бы стихотворение Чуковского, если бы он побывал на представлении Московского цирка Никулина

Афиша на все праздники! Дамы, с 8 марта!

11 марта 15-00

11 марта на сцене учебного театра ЧГИКИ объявят финалистов спортивных проектов #Energy_BEAUTY_battle и #Energy_BEAUTY_МАМА. Организаторы решили не ограничиваться церемонией награждения - и приготовили для всех жителей Челябинска полноценную культурно-развлекательную программу.

Афиша на все праздники! Дамы, с 8 марта!

11 марта 15-00

Brothers, бар: На квартирнике «Мастерская творцов» начинающие поэты и прозаики делятся своими произведениями и дают другу советы.

Афиша на все праздники! Дамы, с 8 марта!

Екатеринбург

8 марта 15 и 17-00

Ельцин центр: программа Эхо кинофестиваля «Дух огня». Это международный фестиваль кинематографических дебютов, задуманный в 2002 году, который ежегодно проходит в Ханты-Мансийске. Президент МФКД «Дух Огня» — Сергей Соловьев, вице-президент — Мария Зверева.

В Екатеринбурге будут представлены лучшие картины, рассказать о которых приезжают их создатели.

Фильмы «Первый этап» и «Жанр».

9 марта 17-00

Концерт-холл «Свобода»: «Битва барабанщиков». Барабанщик! Практикуешься с утра до вечера? В твоей голове постоянно крутятся рисунки и ритмы? Развиваешься и поднимаешь свой уровень? Приходи на баттл, покажи всем своё мастерство и сорви банк!

Общий призовой фонд 50 000 руб. + годовой запас барабанных палок!

Афиша на все праздники! Дамы, с 8 марта!

9 марта 20-00

Ккт «Космос»: магическое шоу «Иллюзия обмана». «Истинная магия в глазах смотрящего» — именно так считает один из величайших иллюзионистов современности Гаэтано Триджиано. 9 марта он приглашает вас заглянуть в свой завораживающий мир, где по взмаху руки вспыхивают свечи, законы физики перестают существовать, а магия становится реальностью.

10 марта 11-00

Ельцин центр: семейный праздник «Первые ласточки». В программе праздника мастер-классы и детские креативные мастерские от Музея Б.Н. Ельцина, Арт-галереи Ельцин Центра, Информационно-культурного центра «Япония», Парка научных развлечений «Ньютон», Екатеринбургского планетария. Юных модниц и модников, а также их родителей ожидает «уголок красоты», а самые маленькие наши посетители смогут увлекательно и познавательно провести время в игровой зоне с опытными педагогами. Помимо участия в мастер-классах родители могут познакомиться с разными взглядами и подходами к воспитанию детей, обучению их иностранному языку и развитию самостоятельности.

Ключевые теги: Афиша, уикенд, 8 марта.

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