Правовая информация! Изменилось Законодательство Российской Федерации

Федеральным законом Российской Федерации от 19 февраля 2018 г. № 28-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 15 августа 2996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» в части сокращения сроков оформления паспорта в случае подачи заявления о выдаче паспорта по месту пребывания. Указанный срок теперь не должен превышать трех месяцев со дня подачи указанного заявления.

18 марта 2018 года вступают в законную силу изменения в Правила дорожного движения, внесенные постановлением Правительства РФ от 12 декабря 2017 года 1524, которыми расширены обязанности водителя транспортного средства.

Согласно изменениям водитель обязан в случае вынужденной остановки транспортного средства или дорожно-транспортного происшествия вне населенных пунктов в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости при нахождении на проезжей части или обочине быть одетым в куртку, жилет или жилет-накидку с полосами световозвращающего материала, соответствующих требованиям ГОСТа 12.4.281-2014.