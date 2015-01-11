Вниманию уважаемых собственников автотранспортных средств!

Информация для собственников автотранспортных средств! В соответствии с Порядком выявления, перемещения, хранения, утилизации брошенных, разукомплектованных, бесхозяйных транспортных средств на территории Озерского городского округа просим удалить технически неисправные, длительно припаркованные транспортные средства, в том числе с территорий, примыкающих к местам расположения избирательных участков.

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