«Надо что-то порешать»: в Озёрске записан социальный кавер на песню Элджэя «Розовое вино».

В Озёрске Челябинской области записали кавер на песню Элджея «Розовое вино». Текст и видеоряд озёрского клипа посвящены проблемам местного благоустройства – молодые озерчане показали самые темные и неустроенные уголки родного города и рассказали, что и как можно изменить

Активные и творческие жители Озёрска сняли ироничный клип на песню Федука и Элджея «Розовое вино». Видео называется «Комфортная городская среда» и рассказывает о проблемах освещения и состоянии дорог, о других городских проблемах.

«Здесь так темно — я перестаю дышать. На Карла Маркса надо что-то порешать. Эти фонари не горят уж больше года. В темноте водителям не видно пешеходов», — повторяется в припеве.

Кроме критики местных реалий звучат предложения: «Можно здесь поставить фонарь, — продолжают авторы текста. — В этом сквере постройте пару скамеек. Эти старые клумбы, ветки деревьев всем давно надоели. Мы могли бы уже убрать их сами, но надо нам выбрать вместе с вами, кто коррупцию в сторону отставит. Надо выбрать тех, кто займется делами».

И ключевая фраза звучит рефреном: «Я готов голосовать», «Я иду голосовать».

В кадре — музыкант Лев Диденко и участницы школы танца E-motion.

Видео выложено в группе «Мы с „Маяка“» в социальной сети «ВКонтакте». За первые же сутки социальный клип озерчан набрал около ста тысяч просмотров, быстро разлетевшись не только по южноуральским группам.

Напомним, жители крупных южноуральских муниципалитетов смогу выбрать территории и проекты их благоустройства, придя в ближайшее воскресенье, 18 марта на президентские выборы.