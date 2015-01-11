Путин одобрил повышение МРОТ до прожиточного минимума

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении с 1 мая минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума – документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Сейчас МРОТ установлен в размере 9 тыс. 489 рублей в месяц, это 85% от величины прожиточного минимума. +

С учетом нововведений МРОТ будет составлять 11 тыс. 163 рублей в месяц.

Как пояснил «Российской газете» проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, повышение МРОТ коснется почти 4 млн россиян, получающих минимальную зарплату. Примерно половина из них трудятся в бюджетной сфере – преимущественно в системе дошкольного образования, культуры. МРОТ является базовой ставкой для оплаты труда других категорий работников, не только бюджетников. И когда он повышается, работодатели во всех секторах экономики для поддержания сложившейся дифференциации в заработных платах между низкооплачиваемыми, среднеоплачиваемыми и высокооплачиваемыми работниками начинают перераспределять фонд оплаты труда, если он не растет.

Напомним, инициатором поправок стал президент Владимир Путин. Госдума одобрила законопроект в первом чтении 8 февраля. В ходе второго чтения лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил повысить МРОТ до 20 тыс. рублей, но парламентарии отвергли предложение и порекомендовали депутату воздержаться от популистских заявлений.

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