Евгений Щербаков: «Голос каждого жителя будет решающим»

В понедельник основной темой аппаратного совещания стала подготовка к предстоящим выборам президента Российской Федерации, а также информация о мероприятиях учреждений культуры, образования и спорта, подготовленных к дню голосования.

– 18 марта предстоит одно из важных событий в жизни страны и округа, – подчеркнул Евгений Щербаков. – Атомная промышленность всегда находится в зоне особого внимания государства.

В этот день также должно пройти рейтинговое голосование по благоустройству общественных территорий Озерского городского округа. Я призываю всех жителей 18 марта с 8:00 до 20:00 часов прийти на избирательные участки и проголосовать. В прессе уже опубликованы эскизные проекты благоустройства скверов, парков и набережных округа, с которыми можно ознакомиться и составить своё мнение. Голос каждого жителя будет решающим, поскольку именно по результатам голосования будут выстраиваться приоритеты по реализации данных проектов.

Далее исполняющий обязанности начальника управления культуры Антон Наумов представил информацию о готовности подведомственных учреждений к предстоящим выборам:

– 18 марта в учреждениях культуры пройдут праздничные и концертные программы. В 11:00 часов начнётся концерт в ДК «Синегорье» в посёлке Метлино, в 12:00 часов – в ДК «Энергетик» в посёлке Новогорный, также мероприятия пройдут в ДК им. А.С. Пушкина в посёлке Татыш. В Озерске в этот день будут организованы программы на площадках ДК «Маяк» и театра кукол «Золотой петушок», коллективы учреждений культуры постараются в этот день создать хорошее настроение для жителей округа.

Тему подготовки к проведению выборов продолжила начальник управления образования Любовь Горбунова, она отметила, что в образовательных организациях размещены 17 избирательных участков:

– К настоящему времени все участки к проведению выборов подготовлены. В каждой школе в воскресенье будут проходить концерты и спортивные состязания, поэтому мы приглашаем родителей, бабушек и дедушек посетить наши мероприятия, поддержать своих детей и принять участие в голосовании.

По информации начальника управления по физической культуре и спорту Артура Гаврилова 18 марта в КСК «Лидер» будет проходить спортивный праздник под названием «Крым наш!». Кроме того, запланированы чемпионаты округа по баскетболу и мини-футболу, показательные выступления клуба художественной гимнастики «Совершенство», соревнования по дзюдо. В тренажёрном зале пройдут соревнования по силовым видам спорта, в которых горожане смогут не только поддержать спортсменов, но и принять участие.

В завершение докладов начальник управления экономики Александр Жмайло отметил, что по многолетней традиции на всех избирательных участках будут организованы буфеты.

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