Куда жаловаться, если работодатель принуждает идти на выборы?

18 марта южноуральцы вместе со всеми жителями страны смогут выбрать президента России. Однако некоторые жители региона жалуются, что работодатели принуждают их всем коллективом проголосовать на одном определённом избирательном участке. Куда пожаловаться на такие действия начальства?

«Граждане, у которых возникают сомнения в законности действий своих работодателей, могут обратиться в юридическую службу избирательной комиссии Челябинской области по телефону 8 (351)266−68−46, либо принести письменную жалобу по адресу город Челябинск, ул. Кирова, 114 (вход с проспекта Ленина). В обращении нужно подробно описать свою ситуацию. Жалобу оперативно рассмотрят и, если нарушения подтвердятся, будут приняты необходимые меры», — рассказала пресс-секретарь региональной избирательной комиссии Екатерина Колбышева.

Обращения принимают с 8:30 до 17:30 (понедельник-четверг) и с 8:30 до 16:15 (пятница).

Отметим, что в Челябинской области к выборам президента 18 марта подготовлены 2 305 избирательных участков, из них 20 временных (больницы, вокзал и СИЗО). 1 300 избирательных участков оснастят камерами видеонаблюдения, которые будут вести прямую трансляцию выборного процесса и подсчёта голосов. Кроме того, предусмотрены 718 резервных избирательных участков, 203 из которых могут разместиться в автобусах.

http://www.chel.aif.ru