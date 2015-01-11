Молодые избиратели проверили себя на знание прав и обязанностей

4 марта в территориальной избирательной комиссии (ТИК) г. Озерска состоялся День открытых дверей, посвященный Дню молодого избирателя в Челябинской области.

Специалисты ТИК во главе с председателем Алексеем Рожковым встретились с представителями Территориальной молодежной избирательной комиссия (ТМИК) из ДТДиМ, созданной в Озерском городском округе в 2016 году в рамках областного молодежного проекта «Полемика».

Ребята познакомились со структурой избирательных комиссий в стране, правами и обязанностями избирателей, в том числе дали ответ на вопрос, в каком возрасте и на какую должность может баллотироваться каждый гражданин Российской Федерации.

Молодые люди с интересом посмотрели и почитали наглядную агитацию, которая приготовлена к предстоящим выборам Президента РФ.

Участники мероприятия узнали о нововведении в организации выборов в РФ: лица, достигшие совершеннолетнего возраста (18 лет), которые 18 марта будут находиться не по месту постоянной регистрации, могут воспользоваться порталом «Госуслуги», чтобы подать заявление и принять участие в голосовании по месту нахождения. После этого ребята выполнили тест на знание прав и обязанностей избирателя.

В ходе своего визита в ТИК Территориальная молодежная избирательная комиссия (ТМИК) из ДТДиМ представила отчет о своей работе за 2017 год.

В заключение участники мероприятия получили от членов ТИК футболки и сувенирную продукцию.

Ольга Потеряева, педагог – организатор ДТДиМ:

- Такие встречи позволяют надеяться, что из сегодняшних подростков вырастут ответственные граждане нашей страны, которые не останутся в стороне от политических процессов.

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