180 фактов сексуального насилия над детьми расследовано на Южном Урале

Следственные органы Следственного комитета России по Челябинской области завершили расследование более 360 уголовных дел, связанных с преступлениями против несовершеннолетних. Об этом сообщил руководитель организационно-контрольного отдела регионального СУ СК РФ Александр Богуславский на заседании комитета ЗСО по законодательству.

«Сегодня, что мы видим, если раньше педофилами были отъявленные преступники, то сегодня это носит системный характер, и должностные лица в этом принимают участие. Я говорю о том, что случилось в одном из интернатов у нас совсем недавно», -– заявила депутат Ольга Мухаметьярова.

Отметим, что Следственный комитет РФ в данный момент ведет расследование уголовного дела по фактам сексуального насилия в отношении воспитанников Лазурненской школы-интерната. Расследуется и факт халатности руководства учреждения. Сейчас потерпевшими признаны семеро несовершеннолетних.

Напомним, что в феврале 2018 года в школе-интернате пос. Лазурный Челябинской области разгорелся скандал. Несколько детей, попавших в приемные семьи, рассказывали приёмным родителям, что их насиловали воспитатели и местный житель. Сейчас 51-летний мужчина, подозреваемый в совершении преступлений сексуального характера в отношении подростков, арестован.

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