Житель Снежинска притворялся спящим, пока воры «выносили» его квартиру

В Снежинске 40-летний мужчина лишился телевизора и мобильного телефона. Воры вскрыли его квартиру ночью. Мужчина все слышал, однако решил не мешать преступникам, поскольку боялся быть побитым. Притворившись спящим, хозяин квартиры дождался ухода грабителей и затем вызвал полицию.

"Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали лиц, причастных к совершению преступления. Ими оказались двое ранее не судимых молодых людей, 17 и 18 лет. По данному факту в следственном отделе ОМВД России по ЗАТО города Снежинск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Кража» УК РФ. Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет." — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Сейчас оба подозреваемых находятся под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

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