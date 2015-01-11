Выбросы в атмосферу Челябинска снизят на треть в течение 2 лет

Правительство Челябинской области сформировало предложения по улучшению экологии южноуральской столицы – в ближайшее время они будут направлены в Минприроды РФ для включения в комплексную программу экологического развития мегаполиса.

«При формировании предложений мы исходили из намерения усилить и усовершенствовать систему мониторинга, чтобы в итоге добиться снижения количества валовых выбросов в воздух к 2020 году не менее чем на треть. К этому же сроку мы рассчитываем при финансовой поддержке федерального центра минимизировать негативное воздействие городской свалки. Реализация этих мер отвечает запросам жителей Челябинска на более комфортную жизнь в мегаполисе», – подчеркнул глава региона Борис Дубровский.

С 2018 года будет введен закон о предоставлении налоговых льгот в качестве стимула для реализации природоохранных предприятий. В этом году будет проведен независимый экологический аудит ПАО «Мечел», предприятия группы разработают и должны реализовать до 2025 года экологическую программу по снижению выбросов.

Челябинская область продолжит участие в разработке федерального закона о введении квотирования выбросов на основе сводных расчетов. В конце марта запланировано внесение в Законодательное Собрание законопроекта о предоставлении льготы по налогу для транспортных средств, работающих на природном газе.+

Одно из ключевых предложений – рекультивация городской свалки. Это обеспечит сокращение выбросов, в среднем, на 25%. Закрытие объекта запланировано на второй квартал 2018 года, рекультивацию предлагается начать в 2019. Еще одно направление – ликвидация эндогенных пожаров в Коркинском разрезе.

Один из пунктов новой программы коснется увеличения стационарных и передвижных постов мониторинга качества атмосферного воздуха. Это необходимо для увеличения сбора и оперативного получения данных о воздухе в разных точках города. Отдельное внимание уделят мероприятиям по снижению выбросов транспорта. Это строительство многоуровневых развязок, покупка нового экологичного общественного транспорта, ограничение движения автомобилей в периоды НМУ.

Напомним, решение о разработке комплексной программы экологического развития Челябинска принято по результатам визита в регион министра природных ресурсов и экологии Сергея Донского.

https://dostup1.ru