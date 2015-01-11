Синоптики обещают первый дождь

Синоптики обещают, что с четверга, 15 марта, по воскресенье, 18 марта, днем столбик термометра не опустится ниже нуля. В Челябинске и области до 2…3 градусов тепла. И только ночью зима еще может подморозить до −10…−13 градусов.

В субботу и в воскресенье ожидается легкий снег, похожий на дождь. В другие дни — без осадков.

В будущий понедельник, 19 марта, может похолодать до -4. Но потом плюсовые температуры вернутся.

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