Синоптики обещают первый дождь

Синоптики обещают, что с четверга, 15 марта, по воскресенье, 18 марта, днем столбик термометра не опустится ниже нуля. В Челябинске и области до 2…3 градусов тепла. И только ночью зима еще может подморозить до −10…−13 градусов.
В субботу и в воскресенье ожидается легкий снег, похожий на дождь. В другие дни — без осадков.
В будущий понедельник, 19 марта, может похолодать до -4. Но потом плюсовые температуры вернутся.
http://kp.ru
Ключевые теги: Челябинская область, прогноз.
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