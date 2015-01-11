Внимание! Изменение движения автобусов!

Муниципальное унитарное предприятие «Управление автомобильного транспорта» доводит до сведения жителей города, что 18 марта 2018 года будет изменено движение автобусов МУП "УАТ" по муниципальным маршрутам.

По муниципальному маршруту № 5 «пл. Курчатова - КПП-2» движение будет осуществляться с 08:00 до 21:00:

отправление от площади им. И.В. Курчатова - "на ровно" и в 30 минут каждого часа;

отправление от КПП-2 - в 15 и 45 минут каждого часа.

По муниципальному маршруту № 7 «УМР - КПП-2» движение будет осуществляться с 08:00 до 20.00 через 30 минут.