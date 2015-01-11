Пожалуй, это самые анонсируемые в 2018 году выходные! Афиша на 17 и 18 марта!

Главное событие этого уикенда бесспорно - выборы Президента Российской Федерации! Многие культурные события связаны именно с ними. Предлагаем вашему вниманию обзор самых интересных и ярких событий Озёрска, близлежащих населённых пунктов, а также Челябинска и Екатеринбурга!

Озёрск

Все выходные:

Глк «Егоза»: с 10 до 17-30, прокат оборудования, инструкторы для детей с 7 лет и взрослых, тюбинг, мангальные зоны, уютное кафе.

18 марта на территории ГЛК "Егоза" пройдут открытое первенство Озерска и 2 этап кубка Челябинской области по горным лыжам среди любителей и ветеранов.

Соревнования будут посвящены основателю секции горных лыж в Озерске и горнолыжного центра гора "Егоза"- Морозову Сергею Александровичу, которого не стало в марте этого года.

17 марта, регистрация с 10-30

Бильярдный клуб «Баскервиль»: Чемпионат города по «Пирамиде классической», посвященный памяти замечательного человека Борисова В.М.

17 марта, 18-30

Театр драмы и комедии «Наш дом»: «Безумный день, или Женитьба Фигаро»(Комедия с переодеваниями (12+))

18 марта, 11-00

Театр драмы и комедии «Наш дом»: «Зоки и Бада»(Сказка (5+))

18 марта, 12-00

ДК «Маяк»: концерт "Взрослые и дети" с участием хора русской песни,ансамбля "Аюшка",ансамбля народного танца "Родничок","Зарево", "Сорока",хора "Гармония",коллектив эстрадного танца "Пари-Вояж".

18 марта, 18-30

Театр драмы и комедии «Наш дом»: «Земля Эльзы»(Драма на грядках (14+))

П.Татыш

18 марта, 12-00

ДК им.А.С.Пушкина: праздничный концерт для жителей поселка "Будущее поколение"

П.Новогорный

17 марта, 13-00

ДК «Энергетик»: на площади у ДК проводы зимы!

18 марта, 12-00

ДК «Энергетик»: концерт «Родная земля» с участием детских творческих коллективов «Созвездие», «Стиль», солистов - Татьяны и Дмитрия Капиных, Екатерины Кашириной, «народных» коллективов хора ветеранов труда «Славянка», вокального ансамбля «Лето».

П.Слюдорудник:

17 марта, 13-00

Первый ЗИМНИЙ ФАН-МАРАФОН в Слюдоруднике!

Новички / женщины (открытая категория). Дистанция 20 км.

Новички / мужчины (открытая категория). Дистанция 20 км.

М эксперты (18-39 лет) - спортсмены-любители 1978-1999 г.р. Дистанция 40 км

М мастера (40-54 лет) - спортсмены-любители 1962-1977 г.р. Дистанция 40 км

М ветераны (свыше 55 лет) – спортсмены-любители 1961 г.р. и старше. Дистанция 40 км

Ж эксперты (18-39 лет)- спортсменки-любители 1978-1999 г.р. Дистанция 40 км

Ж мастера (40 лет и старше) - спортсменки-любители 1977 г.р. и старше. Дистанция 40 км

Миасс

17 марта

Глк «Солнечная долина»: XVI Кубок губернатора Челябинской области по горнолыжному спорту и сноуборду. Могут принять участие как юные спортсмены любители до 7 лет, так и взрослые. Для каждой категории участников представлена своя номинация.

Челябинск

Все выходные:

Государственный исторический музей Южного Урала: выставка «Сканы времени». На фотовыставке представлены архив негативов известного фотографа Александра Мизурова. 30 планшетов на разные тематики: от перестройки Миасса в 90 годы до нашего времени.

Алмаз: современный цифровой купольный планетарий. Здесь показывают короткие фильмы о звёздах и космосе.

Новый планетарий познакомит посетителей с увлекательным миром звезд. Благодаря самому большому в городе полнокупольному экрану гости смогут почти «вживую» оказаться в космосе. С любой точки панорамы можно увидеть удивительные явления: падающие звезды, полет болида, движение планет, понаблюдать солнечное и лунное затмения. Стоит отметить, что в репертуаре представлены фильмы как по астрономии, так и по естествознанию.

17 марта, 14-00

Областная универсальная научная библиотека: Чемпионат России по чтению вслух «Открой рот». Участники читают вслух на время со сцены отрывки из книг, которые они видят впервые в жизни. Подготовиться заранее невозможно!

Жюри оценивают технику и артистизм, как в спорте, по шестибалльной системе.

Победители едут дальше представлять свои города на Конференции, а затем на Финале.

18 марта, 12-00

Кировка: 18 марта 2

18 года челябинцы, как и все россияне, отметят четвертую годовщину принятия Республики Крым и города Севастополь в состав России. В 12-00 на главной пешеходной улице начнется праздничный концерт.

18 марта, 12-00

Библиотека им. Пушкина: все желающие могут посетить лекцию врача-эндокринолога и специалиста по здоровому питанию Ларисы Скакун, которая пройдет в Пушкинке. Тема беседы «Секреты вечной молодости» актуальна во все времена, а особенно в это время года, когда организм заново пробуждается.

18 марта, 15 и 18-00

Библио-Глобус, книжный магазин: творческая встреча с востребованной российской поэтессой Ах Астаховой. Можно будет пообщаться в уютной атмосфере, пофотографироваться и узнать про новую книгу стихов.

Екатеринбург

17 марта, 15-00

Музей истории Екатеринбурга: лекция по истории белья «Красота скрытого» — прекрасное название серии историй о том, что обычно скрыто от постороннего взгляда, но имеет важное значение в нашей жизни. Разговор пойдет о ... нижнем белье. И начнется повествование с истории бюстгальтера.

С 17 марта

Цирк: программа «Цирк на воде». Своими чудесами зрителей поразят добрые проворные морские львы. Морские котики раскроют тайну акробатического искусства. Рассмешит и поднимет настроение интеллигент — шимпанзе: покажет как надо вести себя в ресторане, вместе с ними побываете на пляже, вы можете полюбоваться как шимпанзе занимается дайвингом и катается на лодке. И вы с напряжением будете ждать, как закончится борьба крокодила с человеком.

17 марта, 19-00

ЦК «Урал»: концерт Denis Galushko Band «Qeen». Пятнадцать студийных альбомов, многочисленные сборники, восемнадцать хитов, достигших первые места в чартах разных стран, одна из величайших концертных команд за всю историю рока, каждый участник которой автор как минимум одной композиции, завоевавшей верхушку британского синглового чарта и первая группа выпустившая сборник своих видеоклипов — всё это культовая «Queen». Группа, которая с 1970-ых не утратила своего влияния на музыку во всех возможных жанрах и есть героиня новой программы Denis Galushko Band.

18 марта, 13-00

Музей истории Екатеринбурга: семейное занятие «Сейчас вылетит птичка!». Фотография сегодня — это развлечение доступное каждому. А как было 100 лет назад? На занятии мы узнаем, когда была изобретена фотография, где находились первые фотоателье в Екатеринбурге, а также, сколько времени требовалось для создания одного снимка. Ребята увидят образцы старинной фототехники, заглянут внутрь камеры советских времен и узнают, чем фотография на пленку отличается от цифровой. В конце занятия каждый участник сможет своими руками изготовить оригинальное паспарту для памятного снимка.

18 марта, 15-00

Филармония: Концерт в рамках фестиваля Bach-fest

Исполнители: солист Свердловской филармонии Багинец Тарас (орган)

Александра Лебедева