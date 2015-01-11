Пожалуй, это самые анонсируемые в 2018 году выходные! Афиша на 17 и 18 марта!

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"Земля Эльзы"

Строительство игровой в детской больнице. Февраль 2018

Фрагмент интервью о спортивной жизни города. февраль 2018

О выставке "Start в Art". Февраль 2018

И.М.Сбитнев о голосовании за благоустройство города

Светлана Худякова о Фестивалях февраля 2018

Начальник отдела образования отвечает на вопросы читателей. Январь 2017

Союз садоводов Озёрска. Январь 2018.

Крещение Господне. Январь 2018

"Малые добрые дела депутатов". Январь 2018

О правилах благоустройства парковок

2018ый пришел в Озёрск!

О новых лифтах (декабрь 2017)

о.Димитрий о праздниках (от 25.12.2017)

Е.Ю.Щербаков о приоритетах на 2018 год

М.И.Похлебаев подводит итоги 2018 года

Горы мусора и горы проблем на Дзержинского 52 и 54

Благоустройство Озёрска в 2018 году

ВИЧ в Озёрске

Университет третьего возраста

Благоустройство двора по Свердлова, 3.

А.Жмайло о субсидиях для предпринимателей

58 мегатон

Озерск. Осень

Интервью с Анной Крившиной

Об уплате имущественного налога

О новом театральном сезоне

Интервью с И.М.Сбитневым и С.Воденко

Старт программы по благоустройству

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О реализации проекта Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"
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| Новости » Культура » Афиша

Пожалуй, это самые анонсируемые в 2018 году выходные! Афиша на 17 и 18 марта!

Главное событие этого уикенда бесспорно - выборы Президента Российской Федерации! Многие культурные события связаны именно с ними. Предлагаем вашему вниманию обзор самых интересных и ярких событий Озёрска, близлежащих населённых пунктов, а также Челябинска и Екатеринбурга!

Озёрск

Все выходные:

Глк «Егоза»: с 10 до 17-30, прокат оборудования, инструкторы для детей с 7 лет и взрослых, тюбинг, мангальные зоны, уютное кафе.

18 марта на территории ГЛК "Егоза" пройдут открытое первенство Озерска и 2 этап кубка Челябинской области по горным лыжам среди любителей и ветеранов.

Соревнования будут посвящены основателю секции горных лыж в Озерске и горнолыжного центра гора "Егоза"- Морозову Сергею Александровичу, которого не стало в марте этого года.

Пожалуй, это самые анонсируемые в 2018 году выходные! Афиша на 17 и 18 марта!

17 марта, регистрация с 10-30

Бильярдный клуб «Баскервиль»: Чемпионат города по «Пирамиде классической», посвященный памяти замечательного человека Борисова В.М.

Пожалуй, это самые анонсируемые в 2018 году выходные! Афиша на 17 и 18 марта!

17 марта, 18-30

Театр драмы и комедии «Наш дом»: «Безумный день, или Женитьба Фигаро»(Комедия с переодеваниями (12+))

Пожалуй, это самые анонсируемые в 2018 году выходные! Афиша на 17 и 18 марта!

18 марта, 11-00

Театр драмы и комедии «Наш дом»: «Зоки и Бада»(Сказка (5+))

18 марта, 12-00

ДК «Маяк»: концерт "Взрослые и дети" с участием хора русской песни,ансамбля "Аюшка",ансамбля народного танца "Родничок","Зарево", "Сорока",хора "Гармония",коллектив эстрадного танца "Пари-Вояж".

Пожалуй, это самые анонсируемые в 2018 году выходные! Афиша на 17 и 18 марта!

18 марта, 18-30

Театр драмы и комедии «Наш дом»: «Земля Эльзы»(Драма на грядках (14+))

П.Татыш

18 марта, 12-00

ДК им.А.С.Пушкина: праздничный концерт для жителей поселка "Будущее поколение"

Пожалуй, это самые анонсируемые в 2018 году выходные! Афиша на 17 и 18 марта!

П.Новогорный

17 марта, 13-00

ДК «Энергетик»: на площади у ДК проводы зимы!

Пожалуй, это самые анонсируемые в 2018 году выходные! Афиша на 17 и 18 марта!

18 марта, 12-00

ДК «Энергетик»: концерт «Родная земля» с участием детских творческих коллективов «Созвездие», «Стиль», солистов - Татьяны и Дмитрия Капиных, Екатерины Кашириной, «народных» коллективов хора ветеранов труда «Славянка», вокального ансамбля «Лето».

П.Слюдорудник:

17 марта, 13-00

Первый ЗИМНИЙ ФАН-МАРАФОН в Слюдоруднике!

Новички / женщины (открытая категория). Дистанция 20 км.

Новички / мужчины (открытая категория). Дистанция 20 км.

М эксперты (18-39 лет) - спортсмены-любители 1978-1999 г.р. Дистанция 40 км

М мастера (40-54 лет) - спортсмены-любители 1962-1977 г.р. Дистанция 40 км

М ветераны (свыше 55 лет) – спортсмены-любители 1961 г.р. и старше. Дистанция 40 км

Ж эксперты (18-39 лет)- спортсменки-любители 1978-1999 г.р. Дистанция 40 км

Ж мастера (40 лет и старше) - спортсменки-любители 1977 г.р. и старше. Дистанция 40 км

Пожалуй, это самые анонсируемые в 2018 году выходные! Афиша на 17 и 18 марта!

Миасс

17 марта

Глк «Солнечная долина»: XVI Кубок губернатора Челябинской области по горнолыжному спорту и сноуборду. Могут принять участие как юные спортсмены любители до 7 лет, так и взрослые. Для каждой категории участников представлена своя номинация.

Пожалуй, это самые анонсируемые в 2018 году выходные! Афиша на 17 и 18 марта!

Челябинск

Все выходные:

Государственный исторический музей Южного Урала: выставка «Сканы времени». На фотовыставке представлены архив негативов известного фотографа Александра Мизурова. 30 планшетов на разные тематики: от перестройки Миасса в 90 годы до нашего времени.

Пожалуй, это самые анонсируемые в 2018 году выходные! Афиша на 17 и 18 марта!

Алмаз: современный цифровой купольный планетарий. Здесь показывают короткие фильмы о звёздах и космосе.

Новый планетарий познакомит посетителей с увлекательным миром звезд. Благодаря самому большому в городе полнокупольному экрану гости смогут почти «вживую» оказаться в космосе. С любой точки панорамы можно увидеть удивительные явления: падающие звезды, полет болида, движение планет, понаблюдать солнечное и лунное затмения. Стоит отметить, что в репертуаре представлены фильмы как по астрономии, так и по естествознанию.

Пожалуй, это самые анонсируемые в 2018 году выходные! Афиша на 17 и 18 марта!

17 марта, 14-00

Областная универсальная научная библиотека: Чемпионат России по чтению вслух «Открой рот». Участники читают вслух на время со сцены отрывки из книг, которые они видят впервые в жизни. Подготовиться заранее невозможно!

Жюри оценивают технику и артистизм, как в спорте, по шестибалльной системе.

Победители едут дальше представлять свои города на Конференции, а затем на Финале.

Пожалуй, это самые анонсируемые в 2018 году выходные! Афиша на 17 и 18 марта!

18 марта, 12-00

Кировка: 18 марта 2

18 года челябинцы, как и все россияне, отметят четвертую годовщину принятия Республики Крым и города Севастополь в состав России. В 12-00 на главной пешеходной улице начнется праздничный концерт.

Пожалуй, это самые анонсируемые в 2018 году выходные! Афиша на 17 и 18 марта!

18 марта, 12-00

Библиотека им. Пушкина: все желающие могут посетить лекцию врача-эндокринолога и специалиста по здоровому питанию Ларисы Скакун, которая пройдет в Пушкинке. Тема беседы «Секреты вечной молодости» актуальна во все времена, а особенно в это время года, когда организм заново пробуждается.

Пожалуй, это самые анонсируемые в 2018 году выходные! Афиша на 17 и 18 марта!

18 марта, 15 и 18-00

Библио-Глобус, книжный магазин: творческая встреча с востребованной российской поэтессой Ах Астаховой. Можно будет пообщаться в уютной атмосфере, пофотографироваться и узнать про новую книгу стихов.

Пожалуй, это самые анонсируемые в 2018 году выходные! Афиша на 17 и 18 марта!

Екатеринбург

17 марта, 15-00

Музей истории Екатеринбурга: лекция по истории белья «Красота скрытого» — прекрасное название серии историй о том, что обычно скрыто от постороннего взгляда, но имеет важное значение в нашей жизни. Разговор пойдет о ... нижнем белье. И начнется повествование с истории бюстгальтера.

Пожалуй, это самые анонсируемые в 2018 году выходные! Афиша на 17 и 18 марта!

С 17 марта

Цирк: программа «Цирк на воде». Своими чудесами зрителей поразят добрые проворные морские львы. Морские котики раскроют тайну акробатического искусства. Рассмешит и поднимет настроение интеллигент — шимпанзе: покажет как надо вести себя в ресторане, вместе с ними побываете на пляже, вы можете полюбоваться как шимпанзе занимается дайвингом и катается на лодке. И вы с напряжением будете ждать, как закончится борьба крокодила с человеком.

Пожалуй, это самые анонсируемые в 2018 году выходные! Афиша на 17 и 18 марта!

17 марта, 19-00

ЦК «Урал»: концерт Denis Galushko Band «Qeen». Пятнадцать студийных альбомов, многочисленные сборники, восемнадцать хитов, достигших первые места в чартах разных стран, одна из величайших концертных команд за всю историю рока, каждый участник которой автор как минимум одной композиции, завоевавшей верхушку британского синглового чарта и первая группа выпустившая сборник своих видеоклипов — всё это культовая «Queen». Группа, которая с 1970-ых не утратила своего влияния на музыку во всех возможных жанрах и есть героиня новой программы Denis Galushko Band.

Пожалуй, это самые анонсируемые в 2018 году выходные! Афиша на 17 и 18 марта!

18 марта, 13-00

Музей истории Екатеринбурга: семейное занятие «Сейчас вылетит птичка!». Фотография сегодня — это развлечение доступное каждому. А как было 100 лет назад? На занятии мы узнаем, когда была изобретена фотография, где находились первые фотоателье в Екатеринбурге, а также, сколько времени требовалось для создания одного снимка. Ребята увидят образцы старинной фототехники, заглянут внутрь камеры советских времен и узнают, чем фотография на пленку отличается от цифровой. В конце занятия каждый участник сможет своими руками изготовить оригинальное паспарту для памятного снимка.

Пожалуй, это самые анонсируемые в 2018 году выходные! Афиша на 17 и 18 марта!

18 марта, 15-00

Филармония: Концерт в рамках фестиваля Bach-fest

Исполнители: солист Свердловской филармонии Багинец Тарас (орган)

Пожалуй, это самые анонсируемые в 2018 году выходные! Афиша на 17 и 18 марта!

Александра Лебедева

Ключевые теги: Афиша, уикенд, не сидите дома.

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