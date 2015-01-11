Снегопад не остановил от похода на выборы

Первые лица Озерского городского округа одними из первых отдали свои голоса на выборах Президента Российской Федерации. В восемь часов утра в муниципалитете открылись 33 избирательных участка, где на данный момент отмечается высокая явка избирателей.

Глава округа Евгений Щербаков традиционно проголосовал в СОШ №30. Он находился в приподнятом праздничном настроениии охотно общался как с жителями, так и с представителями СМИ. Евгений Щербаков подчеркнул, что в день выборов для каждого очень важно прийти на избирательный участок и отдать свой голос:

– Во-первых, ответственное отношение к выборам – это проявление гражданской позиции, во-вторых, право избирать или быть избранным – это неоспоримое преимущество. За возможность свободного выбора люди на протяжении веков очень серьёзно боролись, а жители некоторых стран лишены этого права до сих пор. Каждый человек, который осознаёт ответственность за судьбу своей семьи, страны и будущее своих детей, понимает, как важно в этот день проголосовать.

Я всё больше прихожу к выводу о том, что выборы очень важны. Правильный выбор в дальнейшем даёт возможность легитимно высказывать свою позицию на всех уровнях власти, а также в международных отношениях. В конечном итоге, чем больше людей проголосуют, чем большую сплочённость проявят граждане нашей страны в своём волеизъявлении, тем больше будет перспектив у страны, у региона и у муниципалитета.

В первой половине на свой избирательный участок в школу №36 подошёл председатель Собрания депутатов Озерского городского округа Олег Костиков. Общаясь с представителями прессы, он отметил, что выборный процесс в округе организован на достойном уровне:

– В целом выборы проводятся хорошо. В образовательных организациях, в учреждениях культуры и спорта проводятся различные мероприятия, которые можно посетить всей семьёй.

Олег Костиков обратил внимание на то, что в этом году было рекомендовано разместить избирательные участки на первых этажах зданий:

– На некоторых участках была изменена схема размещения мест для голосования, особенно это касается домов культуры и образовательных организаций. Мы постарались сделать процесс голосования максимально удобным для всех граждан, чтобы жители округа как можно меньше поднимались на вторые этажи.

Не осталась без внимания председателя Собрания депутатов округа и тема о том, что в голосовании должен принять участие каждый житель округа:

– Стране важен каждый голос – это не просто лозунг. Речь идёт о том, что каждый житель России должен определиться со своим выбором. В настоящее время на пост главы государства претендуют несколько кандидатов от разных партий, и можно выбрать того кандидата, чьи взгляды ты разделяешь. А для того, чтобы не было никаких сомнений в правомерности данного выбора и подозрений в каких-то махинациях, необходимо прийти, взять свой бюллетень и сделать свой выбор.

Кроме того, впервые проводится такое масштабное изучение мнения жителей по вопросу благоустройства. В итоге мы получим не просто несколько сотен ответов в сети интернет, а несколько десятков тысяч бюллетеней, которые дадут объективное представление о выборе наших граждан.

Тем жителям, которые ещё не проголосовали Олег Костиков пожелал всё же собраться, прийти на свои избирательные участки и сделать свой выбор, не доверяя его никому.

Генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» Михаил Похлебаев пришел на избирательный участок, расположенный во Дворце творчества детей и молодежи, вместе со своей супругой и внуками. Отвечая на вопросы журналистов, поделился мыслями о том, насколько важно каждому гражданину Российской Федерации на выборах высказать свое мнение:

- Если говорить о том, что произошло за последние годы, то надо отметить, что они не прошли бесследно: Россия восстает из пепла и это выражается даже в сегодняшней довольно большой явке на выборы.

В сегодняшней обстановке очень важно, чтобы наш Президент имел полномочия от народа как во внутренней, так и во внешней сфере. Политический вес, авторитет у Президента большой должен быть. И поэтому если мы хотим, чтобы действенность у первого лица государства была высокой, значит надо всем показать соответствующую явку на выборах, выражая доверие тому или иному кандидату. Если почти все придем – значит, мы все граждане одной страны, мы все заботимся о ее будущем.

Следует сказать еще и о воспитательном аспекте выборов – об их влиянии на формирование подрастающей личности. Сегодня со мной на избирательный участок пришел внук: надо, чтобы дети учились ходить на выборы как на праздник, с желанием проявить свою волю, свое отношение к тому, что происходит в стране.

Михаил Похлебаев также положительно оценил организованное 18 марта голосование по проекту «Формирование комфортной городской среды в Озерском городском округе»:

- В конце 1980-х и начале 1990-х, когда все разуверились, всех разучили болеть за общее дело, нас всех разъединили, возникала апатия: все живут в одном доме, одном подъезде и друг друга не знают. И только борются за стоянку для своей машины у подъезда. Сейчас наметилась позитивная тенденция: в обществе просыпается гражданское сознание, когда всем двором выбираем, что можно сделать в микрорайоне – какое благоустройство. С одной стороны, возникают малые дела, с другой стороны, все глубиннее – у нас уходит безразличие, мы вместе начинаем думать о будущем.

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды в Озерском городском округе» за ближайшие три года здорово изменится облик Озерска, думаю, то же и у страны вцелом. И хотя и другие средства есть на благоустройство, но реализация именно этой программы, предполагающей участие общественности – это очень здорово. Ее значение мы сможем оценить только в будущем.

Ответил Михаил Похебаев и на вопрос о том, какими качествами должен обладать Президент Российской Федерации:

- Можно много назвать необходимых качеств, но в первую очередь он должен быть патриотом - любить Родину, никогда не успокаиваться, уметь быстро думать и принимать решения, являться лидером и уметь работать в команде…

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