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| Новости » Городские новости

Снегопад не остановил от похода на выборы

Первые лица Озерского городского округа одними из первых отдали свои голоса на выборах Президента Российской Федерации. В восемь часов утра в муниципалитете открылись 33 избирательных участка, где на данный момент отмечается высокая явка избирателей.

Глава округа Евгений Щербаков традиционно проголосовал в СОШ №30. Он находился в приподнятом праздничном настроениии охотно общался как с жителями, так и с представителями СМИ. Евгений Щербаков подчеркнул, что в день выборов для каждого очень важно прийти на избирательный участок и отдать свой голос:

– Во-первых, ответственное отношение к выборам – это проявление гражданской позиции, во-вторых, право избирать или быть избранным – это неоспоримое преимущество. За возможность свободного выбора люди на протяжении веков очень серьёзно боролись, а жители некоторых стран лишены этого права до сих пор. Каждый человек, который осознаёт ответственность за судьбу своей семьи, страны и будущее своих детей, понимает, как важно в этот день проголосовать.

Я всё больше прихожу к выводу о том, что выборы очень важны. Правильный выбор в дальнейшем даёт возможность легитимно высказывать свою позицию на всех уровнях власти, а также в международных отношениях. В конечном итоге, чем больше людей проголосуют, чем большую сплочённость проявят граждане нашей страны в своём волеизъявлении, тем больше будет перспектив у страны, у региона и у муниципалитета.

В первой половине на свой избирательный участок в школу №36 подошёл председатель Собрания депутатов Озерского городского округа Олег Костиков. Общаясь с представителями прессы, он отметил, что выборный процесс в округе организован на достойном уровне:

– В целом выборы проводятся хорошо. В образовательных организациях, в учреждениях культуры и спорта проводятся различные мероприятия, которые можно посетить всей семьёй.

Олег Костиков обратил внимание на то, что в этом году было рекомендовано разместить избирательные участки на первых этажах зданий:

– На некоторых участках была изменена схема размещения мест для голосования, особенно это касается домов культуры и образовательных организаций. Мы постарались сделать процесс голосования максимально удобным для всех граждан, чтобы жители округа как можно меньше поднимались на вторые этажи.

Не осталась без внимания председателя Собрания депутатов округа и тема о том, что в голосовании должен принять участие каждый житель округа:

– Стране важен каждый голос – это не просто лозунг. Речь идёт о том, что каждый житель России должен определиться со своим выбором. В настоящее время на пост главы государства претендуют несколько кандидатов от разных партий, и можно выбрать того кандидата, чьи взгляды ты разделяешь. А для того, чтобы не было никаких сомнений в правомерности данного выбора и подозрений в каких-то махинациях, необходимо прийти, взять свой бюллетень и сделать свой выбор.

Кроме того, впервые проводится такое масштабное изучение мнения жителей по вопросу благоустройства. В итоге мы получим не просто несколько сотен ответов в сети интернет, а несколько десятков тысяч бюллетеней, которые дадут объективное представление о выборе наших граждан.

Тем жителям, которые ещё не проголосовали Олег Костиков пожелал всё же собраться, прийти на свои избирательные участки и сделать свой выбор, не доверяя его никому.

Генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» Михаил Похлебаев пришел на избирательный участок, расположенный во Дворце творчества детей и молодежи, вместе со своей супругой и внуками. Отвечая на вопросы журналистов, поделился мыслями о том, насколько важно каждому гражданину Российской Федерации на выборах высказать свое мнение:

- Если говорить о том, что произошло за последние годы, то надо отметить, что они не прошли бесследно: Россия восстает из пепла и это выражается даже в сегодняшней довольно большой явке на выборы.

В сегодняшней обстановке очень важно, чтобы наш Президент имел полномочия от народа как во внутренней, так и во внешней сфере. Политический вес, авторитет у Президента большой должен быть. И поэтому если мы хотим, чтобы действенность у первого лица государства была высокой, значит надо всем показать соответствующую явку на выборах, выражая доверие тому или иному кандидату. Если почти все придем – значит, мы все граждане одной страны, мы все заботимся о ее будущем.

Следует сказать еще и о воспитательном аспекте выборов – об их влиянии на формирование подрастающей личности. Сегодня со мной на избирательный участок пришел внук: надо, чтобы дети учились ходить на выборы как на праздник, с желанием проявить свою волю, свое отношение к тому, что происходит в стране.

Михаил Похлебаев также положительно оценил организованное 18 марта голосование по проекту «Формирование комфортной городской среды в Озерском городском округе»:

- В конце 1980-х и начале 1990-х, когда все разуверились, всех разучили болеть за общее дело, нас всех разъединили, возникала апатия: все живут в одном доме, одном подъезде и друг друга не знают. И только борются за стоянку для своей машины у подъезда. Сейчас наметилась позитивная тенденция: в обществе просыпается гражданское сознание, когда всем двором выбираем, что можно сделать в микрорайоне – какое благоустройство. С одной стороны, возникают малые дела, с другой стороны, все глубиннее – у нас уходит безразличие, мы вместе начинаем думать о будущем.

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды в Озерском городском округе» за ближайшие три года здорово изменится облик Озерска, думаю, то же и у страны вцелом. И хотя и другие средства есть на благоустройство, но реализация именно этой программы, предполагающей участие общественности – это очень здорово. Ее значение мы сможем оценить только в будущем.

Ответил Михаил Похебаев и на вопрос о том, какими качествами должен обладать Президент Российской Федерации:

- Можно много назвать необходимых качеств, но в первую очередь он должен быть патриотом - любить Родину, никогда не успокаиваться, уметь быстро думать и принимать решения, являться лидером и уметь работать в команде…

Снегопад не остановил от похода на выборы

Снегопад не остановил от похода на выборы

Снегопад не остановил от похода на выборы

Снегопад не остановил от похода на выборы

Снегопад не остановил от похода на выборы

Снегопад не остановил от похода на выборы

Снегопад не остановил от похода на выборы

http://www.ozerskadm.ru

 

Ключевые теги: Выборы 2018, ОГО, первые лица округа.

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