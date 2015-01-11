Более 66,6% голосов: Южный Урал выбрал Путина

Жители Челябинской области показали рекордную явку и максимальную поддержку курсу действующему президенту.
Утром понедельника, 19 марта, ЦИК Челябинской области обработал большую часть голосов избирателей на выборах президента России. Общие показатели явки и расстановки голосов не изменились: явка более 66%, а на первом месте, среди кандидатов, действующий президент Владимир Путин.
В целом, по Южному Уралу, расстановка среди кандидатов примерно такая же, что и по всей стране:
1 место: Владимир Путин
2 место: Павел Грудинин
3 место: Владимир Жириновский
4 место: Ксения Собчак
5 место: Григорий Явлинский
6 место: Борис Титов
Сергей Бабурин и Максим Сурайкин пока делят 7 и 8 позиции, набрав менее 1% голосов избирателей.
https://lentachel.ru
Ключевые теги: Выборы 2018, ЦИК, Челябинская область.
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