Спасатели вызволили 10-месячного малыша

17 марта 2018 в 16.22 по линии 112 в единую дежурно-диспетчерскую службу Озерского городского округа поступил звонок от озерчанина с просьбой о помощи. Звонивший просил открыть его автомобиль «КИА РИО», внутри 10-месячный ребенок с ключами от автомобиля. В 16.55 спасатели вскрыли дверь автомобиля специнструментом. С малышом за это время ничего не случилось.
Убедительная просьба к родителям!
Не оставляйте маленьких детей одних в припаркованняых автомобилях.
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