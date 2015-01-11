Спасатели вызволили 10-месячного малыша

17 марта 2018 в 16.22 по линии 112 в единую дежурно-диспетчерскую службу Озерского городского округа поступил звонок от озерчанина с просьбой о помощи. Звонивший просил открыть его автомобиль «КИА РИО», внутри 10-месячный ребенок с ключами от автомобиля. В 16.55 спасатели вскрыли дверь автомобиля специнструментом. С малышом за это время ничего не случилось.

Убедительная просьба к родителям!

Не оставляйте маленьких детей одних в припаркованняых автомобилях.