Избирком: бюллетеней с хулиганскими надписями на Южном Урале не было

В Челябинской области обработано 100 процентов бюллетеней, 27 тысяч 234 из них оказались испорчены: невозможно было однозначно распознать волеизъявление граждан. Как сообщили в областной избирательной комиссии, хулиганских надписей на бланках, заполненных на Южном Урале, выявлено не было.

Наиболее высокую явку показал Нагайбакский район — там на выборы пришли 80, 56% избирателей. Самая низкая явка — в Брединском районе (58,66%).

Среди тройки победителей президентской компании абсолютный лидер Владимир Путин получил наиболее сильную поддержку в Чебаркульском (78,76%) и Кизильском районах (78, 67%), а меньше всего сторонников он имеет в Усть-Катаве (66,82%).

Павел Грудинин среди районов Челябинской области наибольшей симпатией он пользуется у жителей Чесменского района (19,98%), а наименьший процент голосов он набрал в Карабаше (9,8%).

Зато карабашцы отдали 11,18% голосов Владимиру Жириновскому, которого меньше всего почитают в Аргаяшском районе — там ему досталось всего 3,6 процента. В областной избирательной комиссии сообщили, что окончательные итоги выборов президента России будут оглашены завтра, 20 марта, на заседании комиссии. Тогда же будет отправлен протокол и спецпочтой отправлен в Москву.

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