ГИБДД: итоги рейдов

В целях устранения причин и условий, способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, повышения безопасности дорожного движения, 16 марта 2018 года на территории Озерского городского округа сотрудниками ОГИБДД были проведены рейдовые мероприятия по выявлению водителей, управляющих автомобилем в нетрезвом состоянии, а также лиц, не имеющих права на управление транспортным средством.

За период проведения данных мероприятий было проверено порядка 400 водителей транспортных средств. Из них выявлен один водитель, управляющий автомобилем в состоянии опьянения, а также один водитель, не имеющий права на управление транспортным средством, в отношении которого был составлен административный материал по ч.1 ст.12.7 КоАП РФ.

Статья 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством».

1. Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством (за исключением учебной езды),

- влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей, а также задержание транспорта.

2. Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами,

- влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от ста до двухсот часов, а также задержание транспорта.

3. Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством (за исключением учебной езды) или лишенному такого права,

- влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей.

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск