Кипучей и неуемной энергией наполнили спортзал

18 и 19 марта в здании СК «Дельфин» состоялся традиционный муниципальный спортивный праздник для детей дошкольного возраста «Весенние ласточки» среди образовательных организаций Озерского городского округа, реализующих программы дошкольного образования.
В празднике приняли участие 232 человека из 13 образовательных организаций: 17 команд воспитанников (136 детей), 32 семьи (папа, мама и ребенок), а также воспитанницы секции черлидинга (41 человек).
Почетным гостем праздника стал глава Озерского городского округа Евгений Щербаков, поддержать участников пришла начальник управления образования Любовь Горбунова.
«Весенние ласточки» традиционно были организованы в режиме игр-эстафет с выполнением разнообразных заданий, предполагающих использование физкультурного инвентаря и требующих передвижения в сложных, часто меняющихся условиях.
В этом году детские команды соревновались в эстафетах «Поменяй кубик», «Быстрые и ловкие», «Волшебный мешочек».
Для семейных команд были организованы комбинированные эстафеты «Собери флаг», «Дружная семья», «Весёлый баскетбол», где все участники показали свою ловкость, слаженность, внимание и скорость.
Украсили спортивный праздник показательные выступления воспитанниц секции черлидинга спортивного клуба «Мастер» под руководством Анжелы Суетиной.
Мероприятие для дошкольников было подготовлено и проведено городским методическим объединением инструкторов по физической культуре под руководством Лукиной Н.Е.
Победителями соревнований стали:
18. 03. 2018
«Весёлые старты» (детские команды), 1 забег:
1 место - команда МБДОУ ДС №27 («Рябинка»)
2 место - команда МБДОУ ДС № 1 («Лесовичок»)
3 место - команда МБДОУ ДС № 50 (здание №2)
«Мама, папа, я - спортивная семья» (семейные команды):
1 место - команда Демиденко-Торговых (МБДОУ ДС № 10)
2 место - команда Гончар-Шумковых (МБДОУ ДС № 1)
3 место - команда Исламовых-Урленовых (МБДОУ ДС № 8)
19. 03. 2018
«Весёлые старты» (детские команды), 1 забег:
1 место - команда МБДОУ ЦРР ДС № 55
3 место - команда МБДОУ ЦРР ДС №15
«Весёлые старты» (детские команды), 2 забег:
1 место - команда «Родничок» МБДОУ ДС № 43
2 место - команда МБДОУ ДС № 53
3 место - команда «Лесная сказка» МБДОУ ДС № 43
«Мама, папа, я - спортивная семья» (семейные команды):
1 место - команда Папиных-Егорушиных (МБДОУ ЦРР ДС №15)
2 место- команда Рогожниковых-Масленниковых (МБДОУ ЦРР ДС №58)
3 место - команда Фахретдиновых-Хайруллиных (МБДОУ ЦРР ДС №55)
Информация и фото предоставлены управлением образования.