Кипучей и неуемной энергией наполнили спортзал

18 и 19 марта в здании СК «Дельфин» состоялся традиционный муниципальный спортивный праздник для детей дошкольного возраста «Весенние ласточки» среди образовательных организаций Озерского городского округа, реализующих программы дошкольного образования.

В празднике приняли участие 232 человека из 13 образовательных организаций: 17 команд воспитанников (136 детей), 32 семьи (папа, мама и ребенок), а также воспитанницы секции черлидинга (41 человек).

Почетным гостем праздника стал глава Озерского городского округа Евгений Щербаков, поддержать участников пришла начальник управления образования Любовь Горбунова.

«Весенние ласточки» традиционно были организованы в режиме игр-эстафет с выполнением разнообразных заданий, предполагающих использование физкультурного инвентаря и требующих передвижения в сложных, часто меняющихся условиях.

В этом году детские команды соревновались в эстафетах «Поменяй кубик», «Быстрые и ловкие», «Волшебный мешочек».

Для семейных команд были организованы комбинированные эстафеты «Собери флаг», «Дружная семья», «Весёлый баскетбол», где все участники показали свою ловкость, слаженность, внимание и скорость.

Украсили спортивный праздник показательные выступления воспитанниц секции черлидинга спортивного клуба «Мастер» под руководством Анжелы Суетиной.

Мероприятие для дошкольников было подготовлено и проведено городским методическим объединением инструкторов по физической культуре под руководством Лукиной Н.Е.

Победителями соревнований стали:

18. 03. 2018

«Весёлые старты» (детские команды), 1 забег:

1 место - команда МБДОУ ДС №27 («Рябинка»)

2 место - команда МБДОУ ДС № 1 («Лесовичок»)

3 место - команда МБДОУ ДС № 50 (здание №2)

«Мама, папа, я - спортивная семья» (семейные команды):

1 место - команда Демиденко-Торговых (МБДОУ ДС № 10)

2 место - команда Гончар-Шумковых (МБДОУ ДС № 1)

3 место - команда Исламовых-Урленовых (МБДОУ ДС № 8)

19. 03. 2018

«Весёлые старты» (детские команды), 1 забег:

1 место - команда МБДОУ ЦРР ДС № 55

3 место - команда МБДОУ ЦРР ДС №15

«Весёлые старты» (детские команды), 2 забег:

1 место - команда «Родничок» МБДОУ ДС № 43

2 место - команда МБДОУ ДС № 53

3 место - команда «Лесная сказка» МБДОУ ДС № 43

«Мама, папа, я - спортивная семья» (семейные команды):

1 место - команда Папиных-Егорушиных (МБДОУ ЦРР ДС №15)

2 место- команда Рогожниковых-Масленниковых (МБДОУ ЦРР ДС №58)

3 место - команда Фахретдиновых-Хайруллиных (МБДОУ ЦРР ДС №55)

Информация и фото предоставлены управлением образования.