Евгений Щербаков: «Процесс голосования в округе был организован на высоком уровне»

20 марта на аппаратном совещании глава округа подвёл итоги выборной кампании в Озерском городском округе. Евгений Щербаков поблагодарил жителей округа за активное участие и отметил атмосферу праздничного приподнятого настроения, которая ощущалась на избирательных участках.

– Минувшая неделя была насыщена событиями, как по всей стране, так и в Озерском городском округе. Выборы президента в округе прошли хорошо, процесс голосования был организован на самом высоком уровне, – подчеркнул Евгений Щербаков. – Я хотел бы поблагодарить все службы, которые принимали участие в подготовке и проведении выборов, особенно волонтёров, которые работали на участках и обеспечивали процесс рейтингового голосования по благоустройству общественных территорий.

Озерчане проголосовали достойно, явка избирателей в округе составила 65,8 процента, что является значительным и положительным результатом. Убедительную победу на выборах одержал Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, за его кандидатуру отдали свои голоса 72,7 процента озерских избирателей, и этот результат занимает пятое место среди городов ЗАТО.

Об итогах рейтингового голосования по комфортной городской среде информацию представил первый заместитель главы округа Иван Сбитнев. Он напомнил, что параллельно с голосованием по выборам президента на всех избирательных участках проходило голосование по девяти общественным территориям, которые вошли в адресный перечень объектов для благоустройства:

– По данным объектам были подготовлены дизайн-проекты, информация о проектах была заблаговременно размещена в средствах массовой информации. На каждом избирательном участке были представлены цветные плакаты с предложенными вариантами благоустройства всех девяти общественных территорий.

Голосование прошло очень активно. Всего в голосовании приняли участие 16 479 человек, включая жителей посёлков. Я считаю, что это достойный результат. Хочу выразить искреннюю благодарность всем общественникам, которые в воскресенье с восьми часов утра до восьми часов вечера на безвозмездной основе в своё свободное время работали на участках для голосования по комфортной городской среде.

В настоящее время идёт подсчёт голосов, пока первое место рейтинга занимает набережная бульвара Гайдара, также жители округа поддержали проект благоустройство Парка культуры и отдыха. Жители посёлков Метлино и Новогорный отдали голоса за обустройство своих скверов, по ремонту дорог на сегодняшний день лидирует Каслинское шоссе. В ближайшее время будет закончен анализ поступивших протоколов, и на этой неделе окончательные результаты будут официально опубликованы.

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