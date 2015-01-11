В Челябинской области 18 школ закрыты на карантин

Заболеваемость гриппом и ОРВИ растет в Челябинской области. Так, за последнюю неделю ее уровень повысился на 32%.
«Рост заболеваемости отмечен в 37 муниципалитетах области, по всем возрастным группам, максимальный — среди взрослых (на 42%). Уровень заболеваемости превысил пороговый на девять процентов», — пояснили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Значительное увеличение числа заболевших специалисты связывают с высоким числом обращений к врачам после праздников. Как показали исследования, на Южном Урале циркулируют несколько штаммов гриппа, а также парагрипп, респираторно-синцитиальная аденовирусная инфекция.
Карантин введен в больницах и учреждениях соцзащиты. Кроме того, полностью прекращены занятия в 18 школах, еще в 10 школах закрыты также 13 отдельных классов.
Медики рекомендуют южноуральцам соблюдать меры предосторожности, а в случае проявления симптомов — не заниматься самолечением, а незамедлительно обращаться к врачу.
https://www.cheltv.ru
Ключевые теги: Челябинская область, заболеваемость растёт.
Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+
- Вконтакте
- Facebook
- Мой мир
- Одноклассники
- Google+
Распечатать