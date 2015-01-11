В Челябинской области 18 школ закрыты на карантин

Заболеваемость гриппом и ОРВИ растет в Челябинской области. Так, за последнюю неделю ее уровень повысился на 32%.

«Рост заболеваемости отмечен в 37 муниципалитетах области, по всем возрастным группам, максимальный — среди взрослых (на 42%). Уровень заболеваемости превысил пороговый на девять процентов», — пояснили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Значительное увеличение числа заболевших специалисты связывают с высоким числом обращений к врачам после праздников. Как показали исследования, на Южном Урале циркулируют несколько штаммов гриппа, а также парагрипп, респираторно-синцитиальная аденовирусная инфекция.

Карантин введен в больницах и учреждениях соцзащиты. Кроме того, полностью прекращены занятия в 18 школах, еще в 10 школах закрыты также 13 отдельных классов.

Медики рекомендуют южноуральцам соблюдать меры предосторожности, а в случае проявления симптомов — не заниматься самолечением, а незамедлительно обращаться к врачу.

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