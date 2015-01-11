Как изменится Челябинск к саммитам ШОС и БРИКС

Город начал активную подготовку к саммитам ШОС и БРИКС, которые пройдут в Челябинске в 2020 году. К этому сроку в городе появятся два конгресс-холла, девять гостиниц, обновятся аэропорт и цирк, улучшится экология и качество воды. На подготовку к саммитам будет затрачено около 50 миллиардов рублей. Такого уровня международное мероприятие в Челябинской области будет проходить впервые.

Общественно-деловой центр, где пройдут основные мероприятия саммитов, будет построен у набережной реки Миасс. По проекту, будет создан искусственный полуостров, на котором и расположится 40-этажное здание конгресс-холла площадью около 110 тысяч квадратных метров и парковкой на тысячу машиномест. Стоимость проекта составляет 9 миллиардов рублей. Строительство пока ведется на областные деньги. Планируется привлечение частных инвесторов.

После проведения саммитов в конгресс-холле будет работать торговый центр, выставочный комплекс, концертный зал, рестораны. В настоящее время проводится проектировка здания, идет отсыпка искусственного острова, выведены коллекторы. Вместе со строительством конгресс-холла будут проводиться работы по благоустройству набережной реки Миасс и реконструкции цирка.

Дополнительным местом для проведения мероприятий саммита станет малый конгресс-холл «Таганай» в пять этажей, который расположится на улице Труда между гостиницей Radisson Blu и ТРК «Гагарин Парк» на участке площадью 5 гектаров. В настоящее время уже идет монтаж второго этажа, подведены инженерные коммуникации.

ООО «Новапорт» возведет в Челябинске новый аэровокзал площадью 16300 квадратных метров. Он будет обслуживать внутренние воздушные авиалинии. Его пропускная способность будет выше нынешнего аэровокзала — 2,5 миллионов пассажиров в год. Стоимость проекта на первом этапе — 3176,6 миллионов рублей.

Также в городе будет построено девять гостиниц для гостей саммитов. «Этого достаточно, чтобы разместить всех приехавших на саммит. Губернатор Борис Дубровский лично провел переговоры с инвесторами и застройщиками новых гостиниц. Они предоставили главе региона отчет о наличии средств для строительства. Большинство объектов — долгострои», — пояснил вице-губернатор Руслан Гаттаров.

Новая гостиница появится по улице Курчатова, 28; Васенко, 96; Лесопарковой, 9А; Свободы, 4; на проспекте Ленина, 35; на перекрестке Братьев Кашириных и Краснознаменной, перекрестке проспекта Победы и Молдавской. В 33 микрорайоне планируется построить два здания — 11 и 16 этажей.

«Губернатор Борис Дубровский договорился с главой Минобра России Ольгой Васильевой, что финансирование строительства этих двух зданий возьмет на себя их ведомство. А после проведения саммитов здания перейдут в пользование ЮУрГУ для общежитий», — уточнил Руслан Гаттаров.

Также в рамках подготовки к саммитам будет проведено благоустройство фасадов на гостевых маршрутах, рекультивация городской свалки, озеленение улиц, улучшение экологической обстановки.

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