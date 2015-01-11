Дорожники взяли на контроль ситуацию на трассах в связи с прогнозируемыми снегопадами в Челябинской области

Министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Дмитрий Микулик взял на контроль ситуацию в Горнозаводской зоне в связи с прогнозируемыми снегопадами и предстоящими паводковыми явлениями. Ситуация на федеральных дорогах в регионе находится на контроле в Упрдор «Южный Урал».

Как сообщили в региональном миндортрансе, накануне выпал снег в Верхнеуральске, Октябрьском, Каслинском, Кунашакском районах, Копейске, Аше, Златоусте и Миассе.

На очистку региональных дорог от снега выведено 227 единиц техники, в том числе 45 автомобилей «Урал-тройка», 89 комбинированных дорожных машин (КДМ), 59 тракторов со снегоочистителем, 39 автогрейдеров и 1 шнекоротор.

Синоптики прогнозируют снегопады во вторник, 20 марта, а также легкий снег в среду, мокрый снег — в четверг и пятницу. Все подрядные организации готовы к работе в осложнённых погодных условиях, заверили в миндортрансе.

О случаях затруднений движения или бедствия на дороге водителей просят сообщать по номеру 8 (351) 266−65−63.

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