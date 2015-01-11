Потребительскую корзину южноуральцев пересмотрят из-за экологии

С таким предложением выступили депутаты Законодательного собрания Челябинской области на комитете по экономической политике ЗСО.

Согласно нормам, в год работающий южноуралец должен съедать 132 килограмма хлеба, макарон и крупы, 87,8 килограмма картофеля, 115,2 килограмма овощей, 60 килограммов фруктов, 25,1 килограмма сахара, 63,8 килограмма мяса, 20 килограммов рыбы, 254,8 килограмма молока и молочных продуктов, 210 яиц.

" Нужно учитывать наш климат и нашу экологию. Мы ведь говорим о здоровом питании. Кроме того, есть поручение президента пересмотреть процесс формирования региональных корзин с этой точки зрения. Мы не можем кормить жителей Челябинской области и Краснодарского края одинаково", - пояснил депутат Законодательного собрания области Александр Журавлев.

Таким образом, Минэкономразвития Челябинской области поручено пересмотреть набор продуктов и нормы потребления с учетом экологии Челябинской области.

Добавим, что ранее известный шоумен Иван Ургант назвал главный источник загрязнения воздуха в регионе. Им оказался дворец спорта "Юность". Об этом заявили местные прокуроры. Ургант пошутил, что на заводах местным прокурорам оказалось дышать куда легче, чем во дворце спорта.

https://31tv.ru