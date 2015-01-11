В 2018 году на Южном Урале ожидается высокая активность клещей

В прошлом году число обратившихся к медикам после укусов паразитов увеличилось в 1,4 раза.

В 2018 году в Челябинской области прогнозируется высокая активность клещей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации регионального управления Роспотребнадзора, в 2017 году число обратившихся к медикам после укусов клещей увеличилось в 1,4 раза по сравнению с предыдущим периодом.

Каждый пятый случай зафиксирован на территории жилой зоны, каждый седьмой — в коллективных садах. Зарегистрировано два летальных исхода от вирусного энцефалита: скончались непривитый взрослый и ребенок, имевший вакцинальный комплекс без последующей ревакцинирующей прививки. Заболеваемость клещевым энцефалитом в сравнении с 2016 годом выросла на 4% (98 случаев), боррелиозом — в 1,3 раза (109 случаев).

«Управление Роспотребнадзора обращает внимание южноуральцев на неблагоприятный прогноз на сезон 2018 года по клещевым инфекциям и призывает воспользоваться эффективным средством профилактики — вакцинацией», — говорится в сообщении.

В текущем году за счет средств областного бюджета будут вакцинированы дети трех-четырех лет и ревакцинированы дошкольники, привитые в 2017 году. Остальным желающим привиться необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства. «Вакцинальный комплекс состоит из двух прививок с интервалом 30 дней. Привитым ранее необходимо получить очередную ревакцинацию, которая проводится однократно через каждые три года», — напоминают санитарные врачи.

Продажа вакцины в аптеках осуществляется по рецепту врача, а также при соблюдении «холодовой цепи» (необходимо взять бытовой термос).

Специалисты отмечают, что в 2017 году иммунная прослойка населения Челябинской области против клещевого вирусного энцефалита оставалась достаточно низкой — 17,5%.

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