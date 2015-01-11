Афиша на этот снежный и скользкий уикенд!

Зима никак не желает покидать пределы уральского региона! Это хорошая новость для тех, кто с удовольствием продлит сезон катания на лыжах или сноуборде хотя бы ещё на чуть-чуть, и не очень приятная для тех, кто заждался весну! В любом случае эта афиша для всех, кто не желает сидеть дома, а мечтает о новых впечатлениях!

Озёрск

Все выходные:

Глк «Егоза»: с 10 до 17-30, прокат оборудования, тюбинг, мангальные зоны, уютное кафе, услуги инструкторов для детей от 7 лет и взрослых.

24 марта, регистрация с 10-30

Бильярдный клуб «Баскервиль»: коммерческий турнир по «Пирамиде комбинированной» с гандикапом. На усмотрение судейской коллегии любителям и новичкам будет предоставлена фора!

24 марта, 11-00

Театр кукол: «Жили у бабуси» (3+). Перед началом состоится награждение финалистов и обладателей специальный призов Конкурса "Кормушка Золотого петушка", а также БУДЕТ ОПРЕДЕЛЕН ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА!

24 марта, с 12-00

Кск «Лидер»: открытый Чемпионат г.Озёрска по жиму лёжа и становой тяге. 12-00 жим лёжа, 14-00 становая тяга. СК «Геркулес».

24 марта, 16-00

ДК «Маяк»: «Леди-очарование в погонах». Интернет-трансляция на сайте Ozersk.ru!

24 марта, 18-00

Театр кукол: спектакль «Чёрный кофе». Лучший дуэт области по итогам Конкурса самостоятельный актерских работ им.Милосердова (октябрь 2017 года)!

24 марта, 18-30

Театр драмы и комедии «Наш дом»: жестокая комедия «Убийца»(18+)

25 марта, 11-00

Театр кукол: «Заяц, лиса и петух» (5+)

25 марта, 11-00

Театр драмы и комедии «Наш дом»: музыкальная сказка «Иван да Марья» (5+)

25 марта, 12-00

ДК «Маяк»: концерт - праздник "Играй, гармонь!" с участием Виктора и Светланы Холиных и семейного ансамбля «Журёнковы».

25 марта, 17-00

ДК «Маяк»: клуб «Таланты и поклонники».

25 марта, 18-30

Театр драмы и комедии «Наш дом»: мольериана «Полоумный Журден» (14+)

П.Татыш

24 марта, 12-00

ДК им.А.С. Пушкина: уличное гуляние «Проводы зимы»!

П.Слюдорудник

24 марта

XX ежегодный традиционный лыжный марафон «На распутье» 25 и 50 км.

4 этап Кубка Челябинской области среди ветеранов (включен в реестр лыжных марафонов России).

Миасс

24 марта, 15-00

Глк «Солнечная долина»: RUSSIAN FREESTYLE GAMES 2018: СОРЕВНОВАНИЯ ПО ФРИСТАЙЛУ. Лучшие спортсмены России и зарубежья!

Челябинск

24 марта с 11 до 15-00

Кировка: в День борьбы с туберкулезом на Кировку приедет флюорограф. Любой желающий может пройти бесплатно флюорографию (нужен паспорт). За одним можно сдать анонимный экспресс-тест на ВИЧ.

24 марта с 15 до 20-00

Синема-парк: III фестиваль башкирского видео и сценариев «Осҡон» («Искра). Трёхдневный фестиваль «Осҡон» – это подведение итогов одноименного конкурса башкирского видео. Проходит он уже третий год подряд, приём заявок длился три месяца, сообщают организаторы.

24 марта, 25-00

Челябинская областная универсальная научная библиотека: с 1 марта в Челябинской областной универсальной научной библиотеке начинается «Литературный марафон». Его участники за месяц напишут роман в 50 тысяч слов.

Более 70 человек уже являются слушателями курса Максима Бодягина по сторителлингу. Теперь они смогут отточить навыки построения сюжета, проработки персонажей и управления читательским вниманием на практике.

Все выходные:

Государственный исторический музей Южного Урала: выставка «На страже порядка. К 300-летию российской полиции». На выставке рассказывается о милицейских буднях советского периода — начиная с 30-х годов прошлого века. В экспозиции есть всё! Служебное оружие, милицейская форма разных лет, справочная литература и подлинные милицейские протоколы, награды и даже подлинные транспортные средства — послевоенный «Москвич» и веселенького желто-синего цвета мотоцикл «Урал» с коляской.

Екатеринбург:

24 марта, 10-00

Свердловская область, гора Ежовая: воздушное шоу. Три воздушных шара поднимутся в небо над ГК Ежовая. Зрелищные прыжки с воздушного шара с низким раскрытием парашюта будут выполняться титулованными парашютистами. После серии прыжков с парашютом, каждый желающий сможет сфотографироваться рядом с воздушным шаром, а также совершить подъем на высоту от 50 до 150 метров.

24 марта, 11-00

ЦК «Урал»: Кубок Яшанькина. Этот турнир был создан в честь 11-ти кратного Чемпиона Мира по бодибилдингу Александра Сергеевича Яшанькина и инициирован сыном — 4-х кратным Чемпионом Мира по фитнесу Дмитрием Яшанькиным и проводится уже в 7 раз.

24 марта, 19-00

Дворец молодёжи: Sолнечные дни. Не пропустите грандиозное симфоническое рок-шоу «Легенда 55» с лучшими хитами группы «Кино»! Этот официальный проект специально подготовлен к юбилею Виктора Цоя.

25 марта 10 и 11-00

Свердловская государственная детская филармония: интерактивное представление «На концерт в ползунках». «На концерт в ползунках» – это первые шаги в мир музыки: ребенок слышит новые звуки, видит инструменты, взрослых музыкантов и юных артистов Детской филармонии. Для филармонии это – просветительский проект, впервые реализованный более 10 лет назад. Интерактивный концерт объединяет в себе много разных дел: малыши слушают музыку, играют, учатся общаться и с пользой для своего развития проводить время.

Александра Лебедева