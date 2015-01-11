Афиша на этот снежный и скользкий уикенд!

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Озёрский фотоклуб. Март 2018

"Земля Эльзы"

Строительство игровой в детской больнице. Февраль 2018

Фрагмент интервью о спортивной жизни города. февраль 2018

О выставке "Start в Art". Февраль 2018

И.М.Сбитнев о голосовании за благоустройство города

Светлана Худякова о Фестивалях февраля 2018

Начальник отдела образования отвечает на вопросы читателей. Январь 2017

Союз садоводов Озёрска. Январь 2018.

Крещение Господне. Январь 2018

"Малые добрые дела депутатов". Январь 2018

О правилах благоустройства парковок

2018ый пришел в Озёрск!

О новых лифтах (декабрь 2017)

о.Димитрий о праздниках (от 25.12.2017)

Е.Ю.Щербаков о приоритетах на 2018 год

М.И.Похлебаев подводит итоги 2018 года

Горы мусора и горы проблем на Дзержинского 52 и 54

Благоустройство Озёрска в 2018 году

ВИЧ в Озёрске

Университет третьего возраста

Благоустройство двора по Свердлова, 3.

А.Жмайло о субсидиях для предпринимателей

58 мегатон

Озерск. Осень

Интервью с Анной Крившиной

Об уплате имущественного налога

О новом театральном сезоне

Интервью с И.М.Сбитневым и С.Воденко

Старт программы по благоустройству

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О реализации проекта Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"
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| Новости » Культура » Афиша

Афиша на этот снежный и скользкий уикенд!

Зима никак не желает покидать пределы уральского региона! Это хорошая новость для тех, кто с удовольствием продлит сезон катания на лыжах или сноуборде хотя бы ещё на чуть-чуть, и не очень приятная для тех, кто заждался весну! В любом случае эта афиша для всех, кто не желает сидеть дома, а мечтает о новых впечатлениях!

Озёрск

Все выходные:

Глк «Егоза»: с 10 до 17-30, прокат оборудования, тюбинг, мангальные зоны, уютное кафе, услуги инструкторов для детей от 7 лет и взрослых.

24 марта, регистрация с 10-30

Бильярдный клуб «Баскервиль»: коммерческий турнир по «Пирамиде комбинированной» с гандикапом. На усмотрение судейской коллегии любителям и новичкам будет предоставлена фора!

Афиша на этот снежный и скользкий уикенд!

24 марта, 11-00

Театр кукол: «Жили у бабуси» (3+). Перед началом состоится награждение финалистов и обладателей специальный призов Конкурса "Кормушка Золотого петушка", а также БУДЕТ ОПРЕДЕЛЕН ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА!

Афиша на этот снежный и скользкий уикенд!

24 марта, с 12-00

Кск «Лидер»: открытый Чемпионат г.Озёрска по жиму лёжа и становой тяге. 12-00 жим лёжа, 14-00 становая тяга. СК «Геркулес».

Афиша на этот снежный и скользкий уикенд!

24 марта, 16-00

ДК «Маяк»: «Леди-очарование в погонах». Интернет-трансляция на сайте Ozersk.ru!

Афиша на этот снежный и скользкий уикенд!

24 марта, 18-00

Театр кукол: спектакль «Чёрный кофе». Лучший дуэт области по итогам Конкурса самостоятельный актерских работ им.Милосердова (октябрь 2017 года)!

Афиша на этот снежный и скользкий уикенд!

24 марта, 18-30

Театр драмы и комедии «Наш дом»: жестокая комедия «Убийца»(18+)

25 марта, 11-00

Театр кукол: «Заяц, лиса и петух» (5+)

Афиша на этот снежный и скользкий уикенд!

25 марта, 11-00

Театр драмы и комедии «Наш дом»: музыкальная сказка «Иван да Марья» (5+)

25 марта, 12-00

ДК «Маяк»: концерт - праздник "Играй, гармонь!" с участием Виктора и Светланы Холиных и семейного ансамбля «Журёнковы».

Афиша на этот снежный и скользкий уикенд!

25 марта, 17-00

ДК «Маяк»: клуб «Таланты и поклонники».

25 марта, 18-30

Театр драмы и комедии «Наш дом»: мольериана «Полоумный Журден» (14+)

П.Татыш

24 марта, 12-00

ДК им.А.С. Пушкина: уличное гуляние «Проводы зимы»!

Афиша на этот снежный и скользкий уикенд!

П.Слюдорудник

24 марта

XX ежегодный традиционный лыжный марафон «На распутье» 25 и 50 км.

4 этап Кубка Челябинской области среди ветеранов (включен в реестр лыжных марафонов России).

Афиша на этот снежный и скользкий уикенд!

Миасс

24 марта, 15-00

Глк «Солнечная долина»: RUSSIAN FREESTYLE GAMES 2018: СОРЕВНОВАНИЯ ПО ФРИСТАЙЛУ. Лучшие спортсмены России и зарубежья!

Афиша на этот снежный и скользкий уикенд!

Челябинск

24 марта с 11 до 15-00

Кировка: в День борьбы с туберкулезом на Кировку приедет флюорограф. Любой желающий может пройти бесплатно флюорографию (нужен паспорт). За одним можно сдать анонимный экспресс-тест на ВИЧ.

24 марта с 15 до 20-00

Синема-парк: III фестиваль башкирского видео и сценариев «Осҡон» («Искра). Трёхдневный фестиваль «Осҡон» – это подведение итогов одноименного конкурса башкирского видео. Проходит он уже третий год подряд, приём заявок длился три месяца, сообщают организаторы.

Афиша на этот снежный и скользкий уикенд!

24 марта, 25-00

Челябинская областная универсальная научная библиотека: с 1 марта в Челябинской областной универсальной научной библиотеке начинается «Литературный марафон». Его участники за месяц напишут роман в 50 тысяч слов.

Более 70 человек уже являются слушателями курса Максима Бодягина по сторителлингу. Теперь они смогут отточить навыки построения сюжета, проработки персонажей и управления читательским вниманием на практике.

Афиша на этот снежный и скользкий уикенд!

Все выходные:

Государственный исторический музей Южного Урала: выставка «На страже порядка. К 300-летию российской полиции». На выставке рассказывается о милицейских буднях советского периода — начиная с 30-х годов прошлого века. В экспозиции есть всё! Служебное оружие, милицейская форма разных лет, справочная литература и подлинные милицейские протоколы, награды и даже подлинные транспортные средства — послевоенный «Москвич» и веселенького желто-синего цвета мотоцикл «Урал» с коляской.

Афиша на этот снежный и скользкий уикенд!

Екатеринбург:

24 марта, 10-00

Свердловская область, гора Ежовая: воздушное шоу. Три воздушных шара поднимутся в небо над ГК Ежовая. Зрелищные прыжки с воздушного шара с низким раскрытием парашюта будут выполняться титулованными парашютистами. После серии прыжков с парашютом, каждый желающий сможет сфотографироваться рядом с воздушным шаром, а также совершить подъем на высоту от 50 до 150 метров.

Афиша на этот снежный и скользкий уикенд!

24 марта, 11-00

ЦК «Урал»: Кубок Яшанькина. Этот турнир был создан в честь 11-ти кратного Чемпиона Мира по бодибилдингу Александра Сергеевича Яшанькина и инициирован сыном — 4-х кратным Чемпионом Мира по фитнесу Дмитрием Яшанькиным и проводится уже в 7 раз.

Афиша на этот снежный и скользкий уикенд!

24 марта, 19-00

Дворец молодёжи: Sолнечные дни. Не пропустите грандиозное симфоническое рок-шоу «Легенда 55» с лучшими хитами группы «Кино»! Этот официальный проект специально подготовлен к юбилею Виктора Цоя.

25 марта 10 и 11-00

Свердловская государственная детская филармония: интерактивное представление «На концерт в ползунках». «На концерт в ползунках» – это первые шаги в мир музыки: ребенок слышит новые звуки, видит инструменты, взрослых музыкантов и юных артистов Детской филармонии. Для филармонии это – просветительский проект, впервые реализованный более 10 лет назад. Интерактивный концерт объединяет в себе много разных дел: малыши слушают музыку, играют, учатся общаться и с пользой для своего развития проводить время.

Афиша на этот снежный и скользкий уикенд!

Александра Лебедева

Ключевые теги: Афиша, ОГО, Урал, не сидите дома.

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