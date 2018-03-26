Новости Городские новости Оперативная обстановка на 26.03.2018 г. Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. 1. Сегодня понедельник 26 марта 2018 года 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была - 4 град. С • атмосферное давление 732 мм. рт. столба • относительная влажность воздуха 65 % • ветер юго-западный 3-5 м/с. 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. По сообщению отдела ГИБДД за прошедшие сутки в городе произошло 1 ДТП без пострадавших. 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: 1 В сетях холодного водоснабжения Дзержинского 63 п.7, Менделеева 21, Строительная 56, Строительная 57 с 9 до окончания Калинина 13, Октябрьская 16, Строительная 56, Матросова 35 п-1 с 9 до 12 часов Луначарского 19 с 9 до 17 часов Монтажников 54 с 10 до 13 часов 2 В сетях электроснабжения Свердлова 52 с 9 до 13 часов Монтажников 58 с 9 до 15 часов 3 В сетях горячего водоснабжения и отопления Дзержинского 63 п.7 с 9 до окончания Калинина 13, Октябрьская 16, Строительная 56, Матросова 35 п-1, Калинина 9, Советская 14 с 9 до 12 часов Блюхера 24, Блюхера 27, Кирова 11, Кирова 15, Космонавтов 34 с 9 до 15 часов Луначарского 19 с 9 до 17 часов Монтажников 54 с 10 до 13 часов Космонавтов 25 с 13 до 16 часов Вниманию жителей округа! 26 и 27 марта будет проводиться плановая проверка электросирен города методом единичного кратковременного запуска и передачи речевых сообщений по радиосети производственного вещания. 28 марта 2018 года будет проводится комплексная проверка автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Челябинской области с подачей сигнала «Внимание всем», включением электросирен и передачей речевой информации по каналам радиовещания и радиотрансляционной сети по всей территории области. Запуск электросирен будет произведен в 12 часов 45 минут в течение 5 минут. 2.2. Гидрологическая обстановка: в норме. 2.3.Лесопожарная обстановка: в норме. 2.4. Обстановка на объектах ЖКХ: в норме. Объекты ЖКХ работают в штатном режиме. 2.5. Биолого-социальные ЧС: в норме. 2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме. 2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме. 2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное. 2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме). 2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)) № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,11 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,09 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10 Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2.10. Обстановка на водных объектах: Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло, погибших нет. 2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 26 марта 2018 года III. Природные ЧС: не прогнозируется. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления. Челябинская область Переменная облачность, местами небольшой снег, днем в виде мокрого снега, слабые гололедные явления, ночью и утром в отдельных районах туманы. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, ночью отдельные порывы до 13 м/с, днем отдельные порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью минус 9-14º, в низинах минус 16-21°, днем от минус 1º до плюс 4º, в низинах до минус 4º. ОЯ: не прогнозируются. НЯ: не прогнозируются. 3.4.1 Прогноз гидрологической обстановки: на реках Челябинской области достижение неблагоприятных опасных уровней не прогнозируется. 3.4.2 Лесопожарная обстановка: В соответствии с прогнозируемыми классами пожарной опасности и сложившейся обстановкой (Р=0,1) возникновение очагов природных пожаров на территории Озерского городского округа не прогнозируется. 3.5. Техногенные ЧС: 3.5.1 ДТП: Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на территории области. Основные причины: снижение видимости при туманах, нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима. 3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,3). Основные причины: высокий износ коммунальных сетей, порывы трубопроводов при перепадах температуры теплоносителя, нарушение электроснабжения вследствие массового включения мощных обогревательных электроприборов. 3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории области (Р=0,5). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей). 3.6. Биолого-социальные ЧС: 3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: Сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки). 3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: В связи с низкой температурой воздуха ожидается рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями без превышения эпидемиологического порога. 3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде. 3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано _201_ обращений граждан. http://www.ozerskadm.ru Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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