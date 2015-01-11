Зима задержалась в наших краях. Гнет свое, не уходит. Снегом заметает и морозом нас пугает!

Решили мы матушку Зиму проводить так, чтобы ей стало хорошо и уступила Зима Весне свои права! Решили и сделали. Веселое праздничное гуляние - "Проводы русской зимы" состоялось в поселке 24 марта.
На новой сцене ритм празднику задали лучшие танцевальные коллективы МБУ "Культурно-досуговый центр" - плясали народные танцы, пели народные песни, исполняли частушки.
Эстафету приняли участники коллективов ДК им.Пушкина. На красной ковровой дорожке появился король и принцесса, а следом на карете подъехали герои сказки веселые артисты-"Бременские музыканты". Началось представление: игры, шуточные конкурсы, веселые забавы. Очаровательная предводительница разбойников -атаманша взбудоражила весь народ. Никто не остался в стороне. Все дружно участвовали в празднике, потрудились на славу. И, как мы видим сегодня, Зима потихоньку уходит, появилось солнышко, становится теплее. Весна красна идет!
Ключевые теги: Проводы зимы, Татыш, ДК им. Пушкина.
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