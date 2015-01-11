«Чемпионами не рождаются, чемпионами становятся!». В Озёрске состоялся турнир по дзюдо имени Н.С. Мусатова.

24 марта, в субботу, в кск «Лидер» прошёл традиционный турнир по дзюдо памяти Н. С. Мусатова среди юношей 2005-2007г.р.

Показать себя приехали спортсмены из многих городов Южного Урала, а также Екатеринбурга и ХМАО.

По словам одного из тренеров ск «Эдельвейс» Сергея Власова, всего на татами кск «Лидер» собралось около 120 участников. Озёрск был представлен 2-мя клубами: ДЮСШ и «Эдельвейс». Не умоляя достоинства и класс озёрских дзюдоистов, среди фаворитов нынешнего турнира Сергей, прежде всего, назвал ребят из Южноуральска, Чебаркуля и Челябинска.

Благодаря поддержке спонсоров, призёров турнира удалось порадовать приятными подарками, среди которых были кимоно, литые фигурки дзюдоистов, а также краткие словари японских терминов, чтобы будущие звёзды дзюдо лучше ориентировались в любимом виде спорта.

Стоить отметить, что проект «Чемпионами не рождаются, чемпионами становятся», в план которого и входит турнир памяти Н.С.Мусатова, участвует в Конкурсе социально-значимых проектов ПО «Маяк».

Ближайший крупный турнир по дзюдо в Озёрском городском округе пройдёт в мае и будет посвящён Дню победы.

Между тем, как отметил Игорь Николаевич Жучков, мастер спорта международного класса СССР, заслуженный тренер РФ, в данный момент руководящий тренировочным процессом женской сборной страны (до 21 года), его несколько расстроила несогласованность действий между южноуральскими населёнными пунктами, желающими провести на своей территории Турнир по дзюдо. Так, в это же самое время в Аргаяше проходили местные соревнования, а это значит, что оба мероприятия – и аргаяшское, и озёрское, не досчитались приличного количества участников.

Столь крупный Турнир не могли не посетить и первые лица города: Глава ОГО Евгений Щербаков, председатель собрания депутатов ОГО Олег Костиков и начальник Управления физической культуры и спорта Администрации ОГО Артур Гаврилов.

Мы спросили Евгения Щербакова, с чем он связывает такой подъём интереса к спорту, здоровому образу жизни в Озёрске? По словам главы округа, администрация и дальше будет продолжать содействовать активному развитию спорта в городе, особенно детскому. Большая поддержка будет оказана и всем направлениям культуры. Чтобы модно было быть красивым, здоровым, успешным, образованным и всесторонне развитым человеком! Также Евгений Щербаков отметил следующую интересную тенденцию: в город стала возвращаться молодёжь. В прошлом году жить и работать в ОГО приехали 205 человек в возрасте от 20 до 34 лет.

Александра Лебедева