Уважаемые жители Озерского городского округа!

28 марта 2018 года состоится комплексная проверка автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Челябинской области с подачей сигнала «Внимание всем!» и включением всех электросирен.

Запуск электросирен будет произведён в 12:45 и 13:40 по местному времени. Продолжительность сигнала - до 5 минут.

Информация предоставлена муниципальным учреждением «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа».