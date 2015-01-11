Уважаемые жители Озерского городского округа!

28 марта 2018 года состоится комплексная проверка автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Челябинской области с подачей сигнала «Внимание всем!» и включением всех электросирен.
Запуск электросирен будет произведён в 12:45 и 13:40 по местному времени. Продолжительность сигнала - до 5 минут.
Информация предоставлена муниципальным учреждением «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа».
Ключевые теги: Проверка, сирены, ОГО.
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