Озерск скорбит вместе с Кемерово и всей страной

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», где по официальным данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, полыхнул огнем в сердцах озерчан.

Свои соболезнования родным и близким погибших выражают администрация и Собрание депутатов Озерского городского округа.

Во многих городах России в эти дни проходят траурные акции: люди несут цветы, свечи и игрушки к мемориалам. К этому морю людского сочувствия присоединяется и наш округ: 28 марта, в 18:00 у «Вечного огня» состоится публичное мероприятие, посвященное памяти жертв трагедии в Кемерово.

Приглашаются все, кто хочет выразить поддержку сибирякам и почтить память невинных жертв.

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