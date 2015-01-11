«Трактор» пробился в финал Восточной конференции

Во вторник, 27 марта», челябинский «Трактор» на уфимском льду, обыграв «Салават Юлаев» - 2:1, вышел в финал Восточной конференции Кубка Гагарина.
Счет в серии из семи матчей 4:3.
Челябинцы впервые с 2013 года сыграют в финале Восточной конференции, и, как и пять лет назад, соперником команды станет казанский "Ак Барс".
Ранее хоккеисты «Ак Барса» вышли в финал плей-офф Восточной конференции, обыграв в пятиматчевой серии магнитогорский «Металлург».
Первый матч между казанцами и челябинцами состоится 30 марта в столице Татарстана и начнется в 19.00 по московскому времени.
Последующие игры серии пройдут 1, 3, 5, 7, 9 и 11 апреля (начиная с пятого матча, если понадобится).
В финале Западной конференции встретятся московский ЦСКА и петербургский СКА.
http://uralpress.ru
Ключевые теги: хк Трактор, Кубок Гагарина.
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