С 15 апреля в Челябинской области начнется пожароопасный сезон

Соответствующее распоряжение подписали в правительстве региона.
В пояснении к документу говорится, что решение принято в связи со сходом снежного покрова в отдельных районах Челябинской области и повышением пожарной опасности в лесах.
Добавим, что в прошлом году пожароопасный сезон начался чуть раньше, с 10 апреля. Наиболее неблагоприятным считается период с 30 апреля по 29 мая. В прошлом году в лесах региона было ликвидировано 420 возгораний.
Между тем по прогнозам челябинских метеорологов, весеннее тепло еще не собирается обосноваться в нашем регионе. В ближайшие дни на Южном Урале снова ожидают снег и слабые метели.
https://www.cheltv.ru
Ключевые теги: Челябинская область, пожароопасный период, поздняя весна.
Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+
- Вконтакте
- Facebook
- Мой мир
- Одноклассники
- Google+
Распечатать