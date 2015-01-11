С 15 апреля в Челябинской области начнется пожароопасный сезон

Соответствующее распоряжение подписали в правительстве региона.

В пояснении к документу говорится, что решение принято в связи со сходом снежного покрова в отдельных районах Челябинской области и повышением пожарной опасности в лесах.

Добавим, что в прошлом году пожароопасный сезон начался чуть раньше, с 10 апреля. Наиболее неблагоприятным считается период с 30 апреля по 29 мая. В прошлом году в лесах региона было ликвидировано 420 возгораний.

Между тем по прогнозам челябинских метеорологов, весеннее тепло еще не собирается обосноваться в нашем регионе. В ближайшие дни на Южном Урале снова ожидают снег и слабые метели.

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