Дубровский попросил 1,5 млрд. рублей на аэропорт и дороги уже в 2018 году

Губернатор Борис Дубровский выступил в Москве с докладом о развитии дорожно-транспортной сети в области и попросил выделить финансирование на реконструкцию аэровокзала и дорог в размере 1,5 млрд. рублей уже в текущем году, сообщает пресс-служба главы региона.

Саммиты ШОС и БРИКС гарантировали Челябинской области федеральную поддержку. Но работы по проектированию и строительству, а также ремонту объектов инфраструктуры необходимо ускорить.

«Необходимо ускорить сроки корректировки проектной документации аэровокзала исполнителем госконтракта, а также перенести сроки федерального финансирования с 2020 - 2021 года на текущий и 2019 годы, - отметил губернатор в своём докладе перед Минтрансом РФ. - К саммитам необходимо оборудовать новые места стоянок, построить рулежную дорожку. Для реализации этих мероприятий потребуется дополнительное финансирование в объеме 1,5 млрд. рублей в период 2018-2019 годов»,

Деньги будут направлены также на ремонт дорожной сети области.

Среди анонсированных проектов особое внимание было уделено высокоскоростной магистрали «Челябинск – Екатеринбург». За два прошлых года разработан проект, определён инвестор и компания, которая займётся эксплуатацией магистрали в рамках госудаственно-частного партнёрства. Возможно, строительство начнётся после отработки новой программы господдержки «инфраструктурная ипотека».

Было предложено строительство дороги-дублёра федеральной трассы М-5 на участке Миасс – Златоуст – Сатка. По одному из сценариев автострада может стать платной.

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