Где найти деньги на ремонт коммунальных сетей?

На прошедших слушаниях по ММПКХ была озвучена информация про значительный износ коммунальных сетей в Озерске.

«Основная часть тепловых сетей Озерска была введена в эксплуатацию с 1960-х по 1980-е годы. Более 85 % тепловых сетей нуждаются в реконструкции и перекладке, – пояснила начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Наталья Левина. – По данным ММПКХ общий износ тепловых сетей составляет 86%. Основная проблема - отсутствие капитальных ремонтов тепловых сетей, за последние 30 лет было отремонтировано менее 5% сетей. Указанная ситуация требует принятия скорейших мер, направленных на выполнение комплекса мероприятий, предусмотренных Схемой теплоснабжения Озерского городского округа».

Тему изношенности объектов теплового хозяйства продолжил директор ММПКХ Александр Каюрин: «Протяженность трубопроводов с уровнем износа свыше 90% составляет 99,6 км (в двухтрубном исполнении). Изношенность коммунального комплекса влечет за собой увеличение количества возникающих аварий и, как следствие, временное снижение параметров теплоносителя и качества горячего водоснабжения. Количество аварий на объектах ММПКХ в 2016 году составило 78, в 2017 году – 101 и имеет тенденцию к дальнейшему увеличению». Источник: http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/35119/

Очевидно, ситуация с коммунальной сферой серьезная. Сети изношены, а на вопрос «Что делать», специалисты говорят: смотрите схему теплоснабжения, там прописаны необходимые мероприятия. Что ж, давайте посмотрим первоисточник – схему теплоснабжения Озерского городского округа - http://www.ozerskadm.ru/about/topical/?ELEMENT_ID=30497

В данном документе проанализированы различные варианты того, что необходимо сделать для поддержания в рабочем состоянии и модернизации тепловой инфраструктуры (сетей, насосов, котельных и прочее). При этом в качестве мероприятий, не предполагающих вариантности, и необходимые при любых сценариях развития системы теплоснабжения, предложены следующие:

1. Ликвидация паровой котельной №1 и строительство блочно-модульной котельной на ее территории (2017 год);

2. Перевод абонентов на закрытую схему ГВС (строительство ИТП) (2015-2021гг);

3. Перекладка существующих тепловых сетей;

4. Прокладка новых тепловых сетей;

5. Перекладка тепловых сетей на сети с большим диаметром;

6. Замена котельной пос. Метлино на БМК N=15 Гкал/час, демонтаж существующего оборудования (2017 год).

7. Монтаж на АТЭЦ ТГ-4 и увеличение установленной мощности ТЭЦ в горячей воде на 132,5 Гкал/час. (2017 г)

Общая стоимость этих мероприятий, в ценах 2014 года, составляет более 6,9 млрд рублей (в период до 2031 года), то есть в среднем 531 млн рублей в год. Но возьмем только одно направление: реконструкцию тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, которая оценивается в 2 553 903 тыс. руб. до 2031 года, то есть хотя бы по 196 млн каждый год! (а в начале периода и того больше, ведь сети наши крайне изношены).

То есть, повторим: согласно схеме теплоснабжения, принятой в 2016 году, НА ВСЕ мероприятия по теплоснабжению требуется порядка 7 млрд рублей до 20131 года, в том числе 2,5 млрд (!) рублей НА СЕТИ. Таком образом, только на ремонт модернизацию тепловых сетей каждый год необходимо не менее 196 млн рублей.

Осталось понять, где взять такие деньги? Очевидно, только на городской бюджет рассчитывать нельзя – нет такой возможности сейчас у бюджета (не только городского, но и регионального) финансировать эти работы в таком объеме. Остается только один вариант – это внебюджетные фонды.

Уже несколько лет в России действует Фонд содействия реформированию ЖКХ (для краткости – Фонд ЖКХ). Это фонд помогает привлечь внебюджетные средства в модернизацию коммунальной инфраструктуры различных городов (дает свои средства), надо лишь правильно оформить документы. Существуют МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по подготовке заявок на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ (http://fondgkh.ru/finances/metodicheskie-materialyi-i-rekomendatsii/rekomendatsii-po-podgotovke-zayavok-na-predostavlenie-finansovoy-podderzhki-za-schet-sredstv-gosudarstvennoy-korporatsii-fonda-sodeystviya-reformirovaniyu-zhilishhno-kommunalnogo-hozyaystva-i-pril/

Как видим, средства Фонда могут быть направлены на широкий спектр целей:

В сфере водоснабжения:

- реконструкция и новое строительство водозаборных сооружений для обеспечения текущего и перспективного водопотребления;

- реконструкция и новое строительство сооружений станций водоподготовки;

- реконструкция и новое строительство водопроводных сетей и сооружений на них;

- обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений;

- модернизация, автоматизация и диспетчеризация систем управления режимами водоснабжения;

- иные мероприятия.

В сфере водоотведения:

- реконструкция (замена в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса) и новое строительство коллекторов, канализационных сетей и выпусков;

- реконструкция и новое строительство шахтных колодцев предназначенных для визуального контроля состояния и обслуживания канализационных сетей;

- реконструкция и новое строительство регулирующих резервуаров, канализационных насосных станций;

- реконструкция и новое строительство очистных сооружений (сооружения для механической, сооружения для биологической, устройства для измерения расходов сточных вод и осадка);

- реконструкция и новое строительство объектов по утилизации (захоронению) осадка сточных вод.

- модернизация, автоматизация и диспетчеризация систем управления водоотведения;

- иные мероприятия.

В сфере теплоснабжения:

- реконструкция и новое строительство магистральных трубопроводов тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от источника теплоснабжения;

- реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

- перевод открытых систем теплоснабжения на закрытые;

- реконструкция и новое строительство котельных, когенерационных установок и повысительных насосных станций;

- реконструкция и новое строительство центральных тепловых пунктов (перевооружение основного и насосного оборудования, установка узлов технологического учёта тепловой энергии и теплоносителя);

- реконструкция и новое строительство индивидуальных тепловых пунктов (перевооружение основного и насосного оборудования котельных, установка узлов технологического учёта тепловой энергии и теплоносителя);

- модернизация, автоматизация и диспетчеризация централизованных систем теплоснабжения;

- иные мероприятия.

То есть можно получить средства на так нужные Озерску цели – и в сфере тепло, водоснабжения и канализации. Осталось понять – КАК это сделать?

Давайте посмотрим на конкретный кейс – как город Тобольск Тюменской области получил в Фонде ЖКХ средства (более 300 млн рублей) на проект по реконструкции водозабора. На самом деле сам проект стоит гораздо дороже – более 623 млн рублей (средства муниципального образования и субъекта РФ (бюджет) - 120 млн руб., Фонд ЖКХ - 300 млн., собственные средства концессионера - 203 млн руб.). ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ проекта: 623 800 000,00 руб. Срок реализации проекта 2016-2017 год. Срок окупаемости проекта - 9 лет (источник - http://fondgkh.ru/modern/news/fond-zhkh-prinyal-reshenie-o-predostavlenie-finansovoy-podderzhki-po-zayavke-tyumenskoy-oblasti-na-realizatsiyu-proekta-modernizatsii/)

Итак, что сделала городская администрация Тобольска? Мы нашли презентацию, в которой есть подробная «подсказка», что нужно сделать, чтобы получить средства (показаны требования Фонда ЖКХ и как это реально выполнено). Обязательства субъекта и муниципального образования выполнены в полном объеме:

1. Обязательство: Проведение технического обследования системы водоснабжения г. Тобольска Тюменской области

Выполнено: Техническое обследование проведено. Акт технического обследования составлен 25.05.2016 г.

2. Обязательство: Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения г. Тобольска на период 2015-2028 годы

Выполнение: Актуализирована распоряжением Администрации г. Тобольска от 07.07.2016 г. №1326

3. Обязательство: Актуализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Тобольск на 2009-2012 г.г. и на период до 2020 г.

Выполнение: Актуализирована решением Тобольской городской Думы от 12.09.2016 г. №109

4. Обязательство: Регистрация прав собственности на модернизируемые объекты

Выполнение: Право собственности на все объекты зарегистрировано 13.10.2016 г.

5. Обязательство: Софинансирование мероприятий по проекту модернизации со стороны муниципального образования

Выполнение: Средства софинансирования мероприятий по проекту внесены в бюджет Тюменской области 16.09.2016.

6. Обязательство: Заключение концессионного соглашения на условиях представленных долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера

Выполнение: Концессионное соглашение подписано 25.10.2016 г. Обременение концедента зарегистрировано 26.10.2016 г. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера учтены

7. Обязательство: Разработка проектной документации и государственная экспертиза

Выполнение: Проектная документация разработана. Государственная экспертиза проектной части получена 17.04.2015 г. Государственная экспертиза сметной стоимости получена 25.10.2016 г.

8. Обязательство: Представление документов в Фонд для получения средств финансовой поддержки не позднее 28.10.2016 г.

Выполнение: Документы представлены 28.10.2016 г.

Таким образом, возможность получения средств из Фонда ЖКХ есть. Есть подробные рекомендации, изданные самим Фондом, как можно получить средства на проекты по модернизации коммунальной инфраструктуры. Однако, для этого требуется произвести значительную подготовительную работу – подготовить ряд документов, провести обследования реального состояния объекта, разработать проектную документацию и пройти государственную экспертизу. Насколько нам известно, в Озерске в настоящий момент такая работа по объектам ММПКХ не проводится, что ставит под угрозу стабильность коммунального комплекса Озерска в будущем.