Установлена причина пожара в ЮУрГУ

В МЧС прокомментировали ЧП в Южно-Уральском госуниверситете.

По предварительным данным, причиной задымления в восточном крыле здания стал коротнувший электродвигатель на вентиляции цокольного этажа. До приезда пожарных все 150 человек, находившиеся в помещениях, эвакуировались самостоятельно. Пострадавших нет. Сейчас все помещения, куда успел проникнуть дым, проветриваются.

Напомним, инцидент произошел сегодня около 11 утра. Увидев задымление, находившиеся в восточном и западном крыле сотрудники и студенты вуза, быстро покинули здание и вызвали пожарных.

https://www.cheltv.ru