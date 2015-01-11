Несколько слов о скотче

При слове «скотч» джентльмены оправляют смокинги, достают сигары и ищут глазами свой стакан.

Все остальные при слове «скотч» судорожно ищут что и куда надо опять приклеивать.

Недаром в интернете появилось высказывание: «Зачем русским показали скотч?! Теперь в России всё держится на нем!».

Подтверждение сему не нужно искать в виртуальной сети. Достаточно оглядеться вокруг.

Например, в «Фестивале» целая стенка держится на скотче. Не то чтобы стенка, но ее кафельное покрытие – точно.

Впрочем, можно вполне допустить, что это дизайнерское решение, этакий элемент декора с намеком на прозрачность взаимоотношений хозяев «Фестиваля» с надзорными органами…

Ну, за скотч, джентльмены!

Александр Волынцев