Несколько слов о скотче

При слове «скотч» джентльмены оправляют смокинги, достают сигары и ищут глазами свой стакан.
Все остальные при слове «скотч» судорожно ищут что и куда надо опять приклеивать.
Недаром в интернете появилось высказывание: «Зачем русским показали скотч?! Теперь в России всё держится на нем!».
Подтверждение сему не нужно искать в виртуальной сети. Достаточно оглядеться вокруг.
Например, в «Фестивале» целая стенка держится на скотче. Не то чтобы стенка, но ее кафельное покрытие – точно.
Впрочем, можно вполне допустить, что это дизайнерское решение, этакий элемент декора с намеком на прозрачность взаимоотношений хозяев «Фестиваля» с надзорными органами…
Ну, за скотч, джентльмены!
Александр Волынцев
Ключевые теги: Юмор, скотч, трк Фестиваль.
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