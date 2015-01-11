Названы марки машин, владельцам которых чаще выписывают штрафы

Сотрудниками проекта «Новости о штрафах ГИБДД» составлен рейтинг 15 марок автомобилей, владельцам которых чаще всего выписываются штрафы.

В результате анализа 10 млн выписанных в 2017 году штрафов выяснилось, что сотрудники ГИБДД регулярно и, судя по всему, охотнее всего ловят машины премиум-класса. Рейтинг по наибольшему числу штрафов возглавили владельцы следующих иномарок: Infiniti, BMW, Mercedes-Benz, Audi и Lexus.

Именно хозяевам автомобилей этих марок в год приходит от 5 до 11 постановлений о штрафах. Причем номиналом более 2500 рублей. Как показало исследование проекта «Новости о штрафах ГИБДД», собственники этих престижных иномарок чаще других совершают и серьезные правонарушения на российских дорогах, такие как проезд на красный свет, значительное превышение скоростного режима или езду по встречной полосе.

Несколько отстали от владельцев машин премиум-класса собственники Skoda, Ford, Land Rover, Volvo, которые в среднем в год получают по 4 постановления ГИБДД. Замыкают рейтинг ТОП-15 владельцы машин пяти японских марок: Subaru, Honda, Mazda, Toyota и Nissan — в среднем по 3,5 штрафа за год на каждую машину.

Что же касается общего числа постановлений о штрафах, выписанных сотрудниками ГИБДД за нарушение правил дорожного движения (ПДД) за весь 2017 год, то их число составило поистине астрономическую цифру в 108,7 млн. Прирост, по отношению к «достижению» 2016 года составил свыше 24%.

Вне всякого сомнения, что рекордный всплеск количества выписанных штрафов обеспечили новые камеры автоматической фиксации нарушений ПДД. По всей стране их теперь установлено почти 16 тыс. штук, поэтому в прошлом году в России почти 80% штрафов водителям оформлялось по данным с камер автоматической фиксации. Львиную же долю от всех автоматически зафиксированных нарушений, а именно 84,2%, составляют превышения скорости — 70,1 млн.

В государственную казну от штрафов ГИБДД в 2017 году поступило порядка 93 млрд рублей.

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