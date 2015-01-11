С 1 апреля на 2,9% индексируются социальные пенсии южноуральцев

ОПФР по Челябинской области обращает внимание южноуральцев, что пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля 2018 года индексируются на 2,9% – в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2017 году. Повышение коснется 88,5 тысяч пенсионеров, включая 79 тысяч получателей социальных пенсий.

Одновременно с индексацией социальных пенсий также повышаются госпенсии военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей, участников Великой Отечественной войны, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей, граждан из числа работников летно-испытательного состава и некоторых других граждан.

Средний размер социальной пенсии после повышения увеличится на 256 рублей и составит 9 109 рублей. Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы вырастет на 402 рубля и составит 14 297 рублей. Средние размеры пенсий граждан из числа инвалидов вследствие военной травмы и участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, после индексации вырастут до 32 758 рублей и 35 672 рубля соответственно.

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